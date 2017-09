Carlos Rama consigue el bronce en el torneo de Redondela

| El integrante de Arkeiros do Deza, Carlos Rama (izqda.), consiguió el pasado sábado la medalla de bronce en arco desnudo en la sexta y última tirada de la Liga Gallega de Bosque en 3D disputada en la localidad de Redondela. Arkeiros do Deza desplazó a un total de cuatro componentes, siendo octavos tanto Herminio López como Daniel Rama en arco recto y arco compuesto, y séptima María García en Sub 14 sin visor.