El CB A Estrada gana seis medallas en el Máster de As Neves

El Club Bádminton A Estrada estrenó el pasado fin de semana su medallero de la nueva temporada durante la celebración en As Neves de un Máster Nacional para las categorías Sub 15 y Sub 19. En total, los deportistas estradenses se hicieron con media docena de medallas para el club en una muy buena actuación de todos sus integrantes, en especial las féminas.

Las jugadoras mas destacadas por parte del conjunto de A Estrada fueron Natalia Murio y Adriana Méndez, que se llevaron la victoria en el dobles femenino Sub 19, después de no encontrar rivales en la competición de O Condado-Paradanta. Además, Murio se llevó la medalla de bronce en el dobles mixto junto a Javier Álava, del Club del Mar San Amaro de A Coruña, y Adriana Méndez también consiguió el tercer puesto en individual. En el mixto Sub 19, Almudena Vidal y Sergio García, ambos del equipo anfitrión, se llevaron el bronce. Mientras tanto, el también estradense Rodrigo Sanjurjo se llevó la medalla de plata en la categoría de dobles mixto sub 15, junto a la nevense Sofía Alvarez, en otra de las grandes actuaciones del equipo.

Los resultados obtenidos por el CB A Estrada en As Neves suponen los primeros títulos de carácter nacional en lo que es un arranque prometedor de una nueva temporada. La próxima cita llevará a los jugadores del Coto Ferreiro a la ciudad de Vigo para disputar la primera prueba del Circuito Autonómico Sub 11 y Sub 17, donde de nuevo parten con muchas opciones de colgarse del cuello más preseas.

Cabe recordar que el Club Bádminton A estrada dio por finalizada la temporada anterior el pasado mes de agosto, siendo ésta una de las mejores de su historia en lo deportivo, según sus responsables, con 14 medallas en campeonatos de España, además del título de Primera Nacional, y las primeras victorias de sus jugadores en eventos internacionales. El objetivo de este año es, al menos, igualar dicho palmarés e intentar mejorarlo en los próximos meses de competición para los de A Estrada.