Un equipo con visos de mejora

Dos partidos y dos victorias es el balance del arranque liguero de un Embutidos Lalinense Balonmán Lalín llamado a ilusionar a la afición en el segundo año de Milucho al frente del banquillo. Sin embargo, su entrenador considera que aún son necesarios varios ajustes para que el equipo responda a sus expectativas. El técnico pontevedrés también se mostraba ayer preocupado por el alcance de las lesiones de los hermanos Tate y Uxío Batán.

El entrenador del Lalinense reconocía ayer que "hemos hecho buenas cosas, pero todavía no hemos competido contra los rivales más duros de la liga". Milucho se mostró convencido de que el equipo tiene un buen margen de mejora "factores tanto de la defensa como del ataque". En este sentido, el entrenador de los del Arena espera que la interacción de jugadores se mayor en esas dos facetas del juego "y por defensa y ataque entendemos cuando tenemos o no el balón en nuestro poder". Milucho piensa que "estamos relativamente bien en las dos cosas, aunque quizás hemos perdido contundencia en nuestra defensa este año, pero no está mal porque llevamos una buena media de goles".

En otro orden de cosas, el técnico del Lalinense indicó que "estamos en ello en cuanto al lanzamiento exterior porque el otro día con Porto ya subimos un poco más. Si bien Pachi no estuvo muy afortunado en esa faceta, sí que hubo mucho lanzamiento exterior en el último partido". Milucho reconoció que "no tenemos un lanzamiento exterior de 12 o 14 metros, pero sí tenemos un lanzamiento exterior que puede permitirnos hacer que las defensas se abran un poco". Del mismo modo, el entrenador del Lalinense se mostró satisfecho con la portería, "que, como sucedió el año pasado, siempre nos da un plus de paradas que nos ayudan a crecer en el marcador, y este fin de semana también fue así". Sin embargo, lamentó que el islandés Rökkvi Steinunnarson no pueda jugar con el equipo al carecer de la nacionalidad española. Milucho recordó que "este año tenemos la plantilla más corta y con menos peso, por eso los más jóvenes tendrán más protagonismo, seguramente".

Por último, Milucho se mostró muy preocupado por las lesiones de Tate y Uxío en una rodilla y un hombro. "Estaban los dos inflamados, pero la cosa pinta mal, pinta de bajas de larga duración", dijo.