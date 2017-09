El Inversia suma y sigue delante del Coruxo

El Inversia A Estrada Futsal se mantiene invicto tras sumar ayer su segunda victoria consecutiva durante la visita del Talleres ABC IES Coruxo FS, al que derrotó en el Coto Ferreiro por un marcador de 4-2. Los de Marcos Sesar tuvieron el encuentro controlado en todo momento y ya ganaban a los 10 minutos por 2-1 con un par de dianas Simón y Edu. Edu volvió a repetir haciendo el 3-1 a la media hora de juego, y Julio hizo el 4-1 en el minuto 38 de partido. Los visitantes acortaron distancias un minuto más tarde, pero el marcador no se movió.

Los estradenses completaron un partido muy serio, tal y como reconoció su propio técnico al término del encuentro. Sesar destacó el juego de control de su equipo delante de un conjunto vigués que apenas tuvo opciones. El quinteto inicial del Inversia estuvo formado por César, Toño, Martín, Julio y Simón. Como viene siendo habitual, Marcos Sesar repartió minutos entre un plantel que completaron Sergio, Botel, Ulla, Rafa Vázquez, Tojo, Moro y Edu. Los dos puntos conseguidos ayer por los estradenses les permiten seguir peleando por el liderato. El conjunto del Coto Ferreiro es segundo empatado a puntos con el Pazos de Borbén, lider provisional.

Femenino

Por su parte, el A Estrada Futsal de Primera Autonómica Femenina debutó ayer tarde con una trabajada victoria sobre el FSF Castro en su regreso a la competición autonómica. Las de Manuti terminaron imponiéndose por un contundente marcador de 7-4 en el Coto Ferreiro después de ir por delante durante todo el choque. Eva adelantó a las locales nada más comenzar el duelo, y tras el empate visitante, de nuevo Eva y Patricia pusieron en franquicia a las estradenses a los 13 minutos de partido.

Las lucenses recortaron distancias en cuatro minutos, pero Eva anotó el 4-3 para firmar su Hat Trick particular en medio de una sonora ovación de la grada. Natalia hizo el quinto, y aunque las visitantes se pusieron a un gol a la media hora, Magali y Alba cerraron el encuentro con sendas dianas. El A Estrada Futsal femenino formó de inicio con Nuria, Miriam Reboredo, Eva, Lucía y Sonia. También dispusieron de minutos Patricia, Alba, Noelia, Magali, Luz, María Brea y Natalia.