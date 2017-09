Rocío, primera de Lalín

El Concello de Lalín organizó ayer un acto de homenaje a la jugadora de rugby Rocío García Eiras por su larga trayectoria y en especial por su papel en el pasado Mundial en Irlanda, el tercero que disputaba en la filas de la selección española. Este acto terminó por convertirse en un emotivo alegato por parte de la deportista dezana más internacional.

Rocío García agradeció el poder estar allí para hace lo que más le gusta, hablar de rugby. "Le doy las gracias al Concello y los felicito por esta iniciativa. Llevo más de quince años en la selección española y es la primera vez que me reciben en el concello. Seguramente tendréis miles de actos más como este porque Lalín, cada vez más, está plagado de grandes y buenos deportistas. Eso demuestra que sí se está trabajando bien", explicó.

"Llevar el nombre de Lalín por el mundo adelante es un orgullo para mí y para el club. Yo siempre que salí del Padornelo para allá soy Rocío de Lalín y el partido del Seis Naciones que se jugó aquí contra Escocia es un partido que quedó en la retina de todas las jugadoras de España que pudieron jugar ese día. Para mí es un orgullo decir de donde soy y de donde vengo", afirmó una emocionada García Eiras.

La jugadora recordó que dejó el rugby hace tres años para tener a su hija. "Fue una época bastante dura. Eran muchos años dedicados al deporte, a los entrenamientos, al equipo, a kilómetros en la carretera... De repente me faltaba la mochila para ir a entrenar. Ahora sin embargo tengo a Aurea, que me ocupa las 24 horas del día pero me faltaba el rugby, me faltaba mi equipo, mis abellonas. Cuando decidí volver a entrenar con ellas fue una pasada. Fue la mejor decisión que pude tomar".

"Cuando a los diez días recibí la llamada del seleccionador fue como si un sueño se hiciese realidad. Si algo me enseñó este deporte fue a soñar y a tener ilusión", manifestó. A partir de ahí fueron ocho meses de locura en lo que contó con la gran ayuda de Alberto Mouriño para ponerse en forma. "Ahora ya no me pongo límites. Si viene un cuarto Mundial, que venga, aunque no lo creo poque ya sería cuarenta años".

García Eiras, delante de sus compañeras, destacó también el "sueño" de haberse proclamado campeonas gallegas, subcampeonas de copa y de jugar una fase de ascenso en Pamplona con el Rugby Lalín. "El pueblo de Lalín debe estar orgulloso de lo que logramos con tan poco", afirmó al tiempo que pidió al gobierno local que invierta en deporte.

García Eiras se despidió agradeciendo el trabajo de los entrenadores que tuvo, a sus "abellonas", al club y a su nueva directiva, y por último, a su familia, por su apoyo y por hacer posible de esa manera que estuviese en el Mundial.