Made in A Estrada

Tras el descenso de Tercera a Preferente, en la temporada 2011-12, el Estradense inició una nueva era marcada por las necesidades económicas. Esa apuesta obligada abrió las puertas del equipo a la cantera. Cinco años después y olvidados los apuros económicos, el club quiere seguir apostando por los jugadores de la zona, aunque no ha sido fácil. La marcha de varios canteranos el pasado verano generó dudas en ese sentido, aumentando el número de "extranjeros" en el plantel. Sin embargo, las oportunidades para los canteranos siguen llegando y estos siguen respondiendo.

El Estradense afrontó el pasado domingo un duro test en el campo del siempre combativo Caselas. Dos derrotas consecutivas en la segunda y tercera jornadas habían destapado los primeros síntomas de inquietud en la afición rojilla tras los cambios realizados el pasado verano en directiva, cuerpo técnico y plantel. La necesidad de vencer se veía además amenazada por las ocho bajas -finalmente se quedaron en siete con la recuperación de Coke- con las que afrontaban el partido. Lo que podía ser un día duro para los rojillos terminó por convertirse en una jornada para celebrar mucho más que tres puntos.

El Estradense ganó 0-5 en Caselas y lo hizo con un equipo plagado de canteranos. Debutaron el portero juvenil Román Constenla y el jugador del filial Pedro Villamayor. Además, jugadores con ficha en el equipo B como Adrián o Fuentes tuvieron su protagonismo en un partido en el que de los 16 jugadores que salieron al campo, 12 eran de A Estrada. Los únicos no estradenses fueron Pignol, Ander, Jorge y Borja. Cabe destacar que entre los jugadores no convocados por lesión o sanción se encontraban además jugadores de la casa como el capitán Manuti, Santi Hernández, Esteban o Martín.

Para el entrenador del Estradense, Alberto Mariano, la amplia presencia de jugadores de la cantera en el primer equipo y el debut con ellos de nuevos canteranos es una gran noticia pero aguarda que no sea algo esporádico. "Me alegro por los chavales. Personalmente no me gusta eso de plantilla A y B. Todo el mundo puede estar y jugar en el primer equipo", afirmó. "Siempre que pueda iremos mirando y dándole salida a estos chavales que vienen desde abajo. Están trabajando muy bien y es bueno para ellos y para el club que vean que pueden tener minutos arriba. No están ahí por estar", añadió el técnico.

La presencia de los jugadores estradenses y de la cantera en el primer equipo podría continuar en los próximos partidos. Martín regresa tras su sanción pero el resto son una incógnita. Santi parece el más recuperado de todos, aunque Mariano no quiere apresurar el regreso de ninguno. "No soy de arriesgar. Coke jugó el domingo porque me insistió mucho en que estaba bien, sino no iba a jugar. Tenemos plantilla de sobra para poner a jugadores con molestias", explicó Alberto Mariano

El cuanto al partido, el técnico considera que su equipo fue mejor que su rival. "Empezamos bien desde el principio, dominamos y marcamos. A partir de ahí creo que tuvimos muchas ocasiones que no metimos. No estuvimos listos. Solo al final nos dimos cuenta de los espacios que había y los aprovechamos para colocar el 0-5", manifestó. En cuanto a la expulsión de un jugador rival en la primera parte, considera que el resultado habría sido igualmente una victoria suya.