El entrenador del Estudiantil, Rogelio Gómez "Gelucho", se mostró "tranquilo" a pesar de sumar solo un punto en las cuatro primeras jornadas de la temporada en la Preferente Norte. El motivo de esa tranquilidad es el buen trabajo realizado por su equipo ante el líder Paiosaco a pesar de perder por 1-2. "Hicimos un buen partido, serios y trabajando mucho. Estuvimos a buen nivel ante un gran equipo", afirmó. "Creo que hicimos méritos para sumar algún punto pero nos penalizaron dos errores subsanables. Tenemos que corregir estas cosas porque nos cuesta mucho hacer gol. Ellos realmente solo generaron una ocasión, que terminó con un disparo al palo, y nos terminaron ganando". Esos fallos y la derrota final es lo único que lamenta Gelucho. "El penalti no lo vi bien pero con tres jugadores rodeando al jugador que tiene el balón no debió suceder. El segundo tanto de córner no puede pasar. No puede rematar un jugador rival de volea en el área pequeña. Si fuese de cabeza podría ser pero de volea abajo no. Tenemos que trabajar esas faltas de concentración", afirmó. Para Gelucho, esos fallos los están condenando y recordó que en tres de los cuatro partidos jugados se pusieron por delante. "Ante Residencia, Betanzos y Paiosaco empezamos ganando y no aguantamos. Tenemos un equipo muy joven, que a veces tiene fallos de concentración en la disputa".