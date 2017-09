El Mimela-Inversia se estrena con un contundente triunfo en Carballiño

El Mimela-Inversia A Estrada Futsal comenzó la temporada con una clara victoria por 3-9 en la pista de un viejo y conocido rival, el Carballiño. A pesar del abultado resultado final, el choque se mantuvo igualado en la primera parte por culpa de las concesiones defensivas del equipo dirigido por Marcos Sesar. Esos errores se corrigieron en el descanso para sentenciar la contienda con autoridad.

Los estradenses fueron muy superiores a su rival desde el inicio. Se pusieron por delante, controlaron el balón y generaron ocasiones. Los locales supieron sin embargo aprovechar varios errores para mantenerse en el partido. Tres contras les permitieron irse al descanso con un irreal y peligroso marcador de 3-4. Tras el paso por vestuarios, el Mimela-Inversia fue capaz de ajustar su defensa. Sin concesiones en las contras, los de Sesar fueron muy superiores, consiguiendo un 0-5 de parcial en el segundo asalto.

Por el A Estrada Futsal jugaron César, Julio, Simón, Martín, Ulla // Sergio, Moro, Tojo y Edu. Rafita entró en la convocatoria pero no debutó por sus molestias físicas. Los tantos fueron conseguidos por Moro (2), Edu (2), Julio (2), Martín, Ulla y Tojo.

Tras el partido y a pesar de la clara victoria, Sesar lamentó sus errores. "Estuvimos mal colocados en muchos momentos. Con nuestra superioridad técnica y táctica no podemos concederles esas contras e irnos al descanso 3-4", manifestó. "Tenemos todavía mucho que mejorar porque son errores típicos de pretemporada", añadió al tiempo que recordó que el próximo sábado reciben al duro Coruxo.