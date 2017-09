Emilio Pintos "Milucho": "Mi objetivo personal es crear un equipo que merezca ascender"

El Embutidos Lalinense inicia hoy una nueva temporada y lo hace con las ilusiones intactas. Será el segundo año de Milucho al frente de un equipo que el año pasado acarició la segunda posición. Los rojinegros confían en pelear una temporada más entre los primeros y, si es posible, dar ese paso hacia arriba que los permita volver a disputar una fase de ascenso. Ese es el sueño, la realidad pasa sin embargo por asentar un modelo de club asentado en la cantera. El retorno de jóvenes emigrados y la consolidación de una idea de juego apuntan en ese sentido.

- ¿Cómo ve ese primer partido que tienen ante el Porriño?

- Pues hasta cierto punto imprevisible. Estamos en el inicio de temporada y de momento no estamos colocados cada uno en su sitio. Además, Porriño cambió de entrenador y cambió de jugadores. No es fácil de decir cómo va a ser el partido ni por donde va a ir. Veremos lo que ofrecen ellos y lo que ofrecemos nosotros, que todavía tenemos cosas por colocar.

- ¿Entiende que se les ha quedado entonces corta la pretemporada?

- No, la pretemporada llegó de sobra. Hicimos un gran trabajo de carga física y de carga táctica. Quedan pequeñas cosas por arreglar pero mientras no haya rivales reales, con fuego real, no podemos avanzar. En el fogueo nos va bien pero ya nos llegó. El trabajo es vernos en situaciones reales para ver como vamos superando las situaciones que surjan.

- ¿Contento con la plantilla que lograron crear para esta temporada?

- Sí, hemos incorporado a chavales que trabajan duro, que vienen con la mejor predisposición todos los días y que además tienen mucha calidad. No hay nada que decir. Tengo que estar agradecido.

- Destacó la apuesta del club por contar con más juventud.

- Realmente sí. Es sin embargo en algún caso una juventud con mucha experiencia en la categoría, así que bienvenida sea esa juventud.

- ¿Apuesta por una mezcla de esa juventud con jugadores con experiencia?

- Creo que tenemos un buen equilibrio en ese sentido. Sin embargo, tenemos las bajas de Aser y de Roberto Álvarez, que nos dejan algo cojos en el lanzamiento exterior. Habrá que adaptarse a la situación y buscar otras maneras.

- ¿Los cambios en la plantilla implicarán cambios en la forma de jugar?

- La idea de juego que encaja perfectamente con la idiosincracia del club es partir desde la defensa y la intensidad de juego, es decir, correr y defender duro para después encontrar soluciones en ataque. Esta temporada esas soluciones no podrán venir tanto de los lanzamientos exteriores, así que vendrán de otras situaciones que tendremos que buscarlas y crearlas. Ahí llegamos de nuevo al mismo punto, mientras no tengamos juego real es difícil saber cómo vamos a solventar esas nuevas situaciones.

- Puede que les faltase algún rival más fuerte en pretemporada.

- No se trata de rivales más fuertes, de hecho jugamos contra el Cisne y contra Bueu, que siempre es un rival muy difícil al inicio de temporada. Se trata más de la actitud de los rivales en el partido. No es lo mismo un partido en el que no te juegas nada que un partido en el que te juegas tu posición en la clasificación. No es tanto el rival, sino la necesidad de jugar un partido a muerte, tanto nosotros como ellos.

- Al finalizar la pasada temporada hablaba de que su proyecto aquí estaba pensado a dos años mínimos, ¿se marca algún objetivo en este segundo año?

- Este es un proyecto a largo plazo. No sé si a dos o más pero a uno desde luego que no. Estamos creciendo mucho en la filosofía de club, en la forma de trabajar en la base y en el espejo que debe ser el primer equipo. Hace falta tiempo para que se arraigue todo eso. Estamos creciendo desde la base y en el primer equipo pero necesitamos trasladar eso al juego y a una forma de jugar. Eso lleva tiempo y más si tienes cuatro bajas y cuatro altas en verano. El mantener la plantilla es algo que ayudaría a que esas ideas arraiguen y a que la relaciones entre los jugadores fructifiquen. Yo estaré aquí el tiempo que me quieran tener. En cuanto a objetivos, el del equipo es ganar. El mío personal es crear un equipo que se merezca ascender. Si no lo conseguimos es que no nos lo merecemos.