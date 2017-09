"Gestioné mal la segunda de las carreras"

Miguel Fins Seoane fue el otro representante de la zona en la triple corona galaica. Fins cumplió en la exigente prueba, a pesar de los numerosos inconvenientes que tuvo que afrontar.

- ¿Satisfecho con su concurso en la competición?

- Sin duda, y eso que ni me acuerdo de los puestos que conseguí en las dos primeras carreras. Sé que estuve en la primera entre los 20 primeros, pero de la segunda sí que no me acuerdo porque estuve a punto de abandonar. Gestioné mal, no me tomé ni biodramina ni ibuprofeno y tuve problemas serios.

- ¿Repetiría la experiencia?

- La primera prueba entre Ons y Sanxenxo me encantó, fui a la segunda entre Cíes y Baiona, donde me entró un poquito de miedo por los problemas que tuve, y este año, aún siendo la más difícil, la verdad es que acabé con buenas sensaciones. Ahora que se me pasó el dolor, igual te digo que volvería.