Alberto Taboada Vila: "La carrera tuvo muchos abandonos porque el agua estaba a 15 grados"

El pasado sábado se disputó en aguas de la Ría de Arousa la última prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas que desde 2015 organiza la empresa Atlantic Extrem Sports y el club Tumetapersonal. El nadador lalinense afincado en Ourense, Alberto Taboada Vila, finalizó en la tercera posición de la exigente prueba de aguas abiertas que recorrió durante tres años las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. El estradense Miguel Fins Seoane también realizó un buen papel en las tres carreras de las que constó la competición para finalizar en un meritorio puesto 16 tras poder superar con éxito diversas vicisitudes.

Alberto Taboada subió la podio de Vilagarcía el pasado fin de semana después de hacer un tiempo de 07:09.47 en la última prueba de la triple corona, una cita en la que terminó imponiéndose el nadador portugués Hugo Ribeiro. Taboada ya se prepara en Ourense para nuevos retos deportivos en el agua.

- ¿Cómo valora su participación en la Triple Corona Illas Atlánticas?

- Estoy muy contento. Hay que tener en cuenta que la última etapa fue de 28 kilómetros, pero en 2016 fueron 16 kilómetros y en 2015 nadados un total de 13 kilómetros. En todas ellas repetí posición, pero en especial valoro el puesto conseguido en la última por las condiciones del mar porque en los primeros ocho kilómetros nos encontramos con mucho oleaje de cara. De hecho, en ese tramo hubo bastantes abandonos porque costaba mucho poder avanzar. Después la cosa se calmó un poco, pero también estaba el tema del frío. Todo el rato tuvimos el agua a una temperatura de 15 grados. La mayoría de los abandonos fueron por el frío.

- ¿Cambió la piscina por el mar abierto o esto es algo estacional?

- Lo de nadar en aguas abiertas lo hago en verano porque es cuando hay más pruebas. En invierno sigo haciendo piscina en Ourense.

- ¿Cuáles son los nuevos compromisos que tiene pensado afrontar con la llegada del invierno?

- Tengo que reconocer que me lo planteo día a día, siempre en función del tiempo que dispongo para poder entrenar. Ahora no me dedico al cien por cien a la natación como lo hacía antes, cuando cambié Lalín por Ourense. En piscina, según lo que pueda entrenar, me marcará unos objetivos para la próxima temporada. En estos momentos estoy mucho más centrado en el trabajo que tengo asignado en el club Pabellón Ourense, donde siempre me han tratado muy bien desde que llegué desde Lalín.

- ¿Cuál es su función actual dentro del organigrama de la entidad?

- En estos momento llevo las categorías inferiores, así como a los triatletas del Pabellón Ourense. En función del tiempo que me queda para poder entrenar, también espero poder echarle una mano en competiciones como las ligas o los campeonatos gallegos.

- ¿Aparca la competición de aguas abiertas hasta una posible segunda triple corona o regresa a pelearse con las olas y las corrientes?

- Tengo pensado volver a nadar este próximo fin de semana. Estoy inscrito en la travesía de las Sisargas, en Malpica. Es la última cita de aguas abiertas que me queda por hacer. Me dijeron que el recorrido es muy bonito. Se trata de la Costa da Morte, donde nunca nadé hasta el momento y tengo ganas. Son cuatro kilómetros de recorrido, y dentro de lo malo se puede decir que es bastante salvaje, la verdad.