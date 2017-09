El fútbol sala resurge en Agolada

Hubo un tiempo en que Agolada disfrutaba del fútbol sala. Aquel equipo es hoy un recuerdo para los jóvenes que han decidido unirse para crear el Agolada Futsal. La iniciativa busca consolidarse poco a poco en el futuro, arrancando desde Liga Provincial. La nueva entidad lleva meses dando pasos de prueba hasta que finalmente se han decidido a dar el definitivo. El resultado de ese salto al vacío es un equipo formado principalmente por jugadores de Agolada, que se verá reforzado por algunos llegados desde Lalín o Melide. Es un ilusionante punto de partida.

El Agolada Futsal ya es la realidad. El club inició sus entrenamientos el pasado mes de mayo como una prueba para calibrar la solidez de un proyecto que vislumbraban y que terminó conformando una entidad que parte con el objetivo de crecer si prisas. Directiva, entrenador, plantilla, instalaciones... Todo está listo para debutar esta temporada en la Liga Provincial de fútbol sala.

Iván Pereiro será el primer presidente del recién nacido Agolada Futsal. Como vicepresidente estará Marcos Utrera y como secretario José Mejuto. El cuarteto que conforma la directiva del equipo dezano lo cierra Ricardo Varela como tesorero. Este club nace a través de la asociación cultural O Parapeto de Agolada, ya que aprovechan sus estatutos para crearse como entidad deportiva sin ánimo de lucro y evitar un largo trámite burocrático.

Utrera explicó que la idea de crear un equipo de fútbol sala en Agolada nació al ir a ver los partidos de fútbol sala de uno de sus amigos, Riki, que militaba en el equipo del Arzúa. "Ya jugábamos todos al fútbol y algunos al fútbol sala. A partir de ahí surgió la idea de crear un equipo aquí y comenzamos a buscar jugadores. Al final juntamos un equipo en el que la mayoría son de Agolada, con algún refuerzo de Lalín y Melide. Los cuatro directivos, Marcos, Iván, José y Ricardo forman parte de la plantilla del Agolada, que se completa con Rubén Garea, Anxo Regueira, David, Adrián o Marcos entre otros para conformar un grupo de once o doce jugadores, la mayor parte procedentes del mundo del fútbol. El club tiene sin embargo las puertas abiertas a más incorporaciones. Su objetivo sería llegar a las quince fichas, algo que permitiría cubrirse las espaldas ante posibles lesiones que puedan surgir.

El encargado de conjuntar el equipo será Tonecho, un entrenador que llega procedente de Melide. Utrera reconoció que la labor del técnico está siendo importante a la hora de adaptarlos al fútbol sala. "Lo que está haciendo es enseñándonos", explicó el vicepresidente, quien afirmó que no se marcan ninguna meta en cuanto a la clasificación. "Saldremos en Liga Provincial, que es la penúltima. Por debajo estaría la Liga Local. Nuestra única meta es disfrutar y aprender. No podemos pensar en nada más sin ver nuestro nivel y, principalmente, el nivel de los demás equipos", explicó, aunque reconoció que les gustaría no estar en la parte baja de la clasificación.

El Agolada Futsal está a la espera de conocer el calendario para la próxima temporada en Liga Provincial. Lo único que les han adelantado en este sentido es que está previsto que la primera jornada se dispute a mediados del mes de octubre. Desde el club también aguardan en ir poco a poco llamando la atención de los aficionados de la zona y anunciaron que jugarán sus partidos los sábados por la tarde para no coincidir con los partidos del Agolada de fútbol.

El objetivo a largo plazo del Agolada es consolidar el proyecto nacido de su ilusión. Curiosamente, estos primeros pasos coinciden con el anuncio de la desaparición del otro club de la zona que militó la pasada temporada en Liga Provincial, el Atlético Forcarei. El municipio no quedará sin embargo sin club de fútbol sala, ya que la Escola de Terra de Montes también ha anunciado que creará una sección sénior en este deporte.