64 partidos oficiales con España

- Este Mundial le ha servido para aumentar su cuenta de caps .

- Pues ya llevo 64. Se dice rápido pero son unas cuantas. Hay que decir además que son 64 partidos oficiales con la selección pero a mayores hubo muchos partidos no oficiales. No sé cuantos partidos llevo ya. La verdad es que el cuerpo da para mucho y espero que aun le quede para algo más.

- Pasado el Mundial, toca pensar en el futuro. ¿Seguirá en el Rugby Lalín?

- La intención es seguir mientras pueda. Las abellonas ya iniciaron la pretemporada. Me enteré allá de que ya empezarán a entrenar. Yo todavía no finalizará la temporada y ellas ya estaban con la pretemporada. Me tengo que poner las pilas e incluirme de nuevo en ese grupo de Lalín, que la verdad es que es una pasada. La temporada pasada conseguimos esa liga gallega y creo que eso ayudó a la hora de coger fuerza. Este grupo que empezó la pretemporada lo hizo con ganas y más gente. Esperamos que se animen muchas chicas de Lalín a probar. Es algo que a mí me pasó con este deporte. Cuando lo probé, ya no me di desenganchado. Animo a todas las chicas a acercarse al Cortizo a probar porque es una experiencia única. Debe ser por el contacto que te engancha.

- Un periodista internacional le preguntaba hace unos días en Irlanda de qué equipo era y usted le comentaba orgullosa que del Rugby Lalín. Para una lalinense como usted será especial y bonito el acudir con la selección nacional a un Mundial desde el equipo de su pueblo.

- Sin duda. Yo estuve cuatro años muy buenos en el CRAT pero cada vez que llega una convocatoria y veo Rocío García, del Club Rugby Lalín, en medio de equipos de División de Honor, es algo que me hace sentir muy bien. Me siento muy orgullosa de ser de donde soy. Esté en un Mundial o en otra competición, a mí no me conocen como Rocío de Galicia, sino como Rocío de Lalín. Desde siempre. Solo tengo palabras de agradecimiento para un pueblo que siempre me apoyó, igual que para mi familia, mis amigos y, por supuesto, mi club. A las abellonas las llevo a todas partes. Si no fuese por las abellonas yo no estaría en este Mundial. Ojalá algún día alguna de estas jugadoras destaque y pueda llegar a donde yo llegué.