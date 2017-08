Gelucho: "Lo hicimos bien, pero no tuvimos premio"

El Estudiantil comenzó la temporada con una derrota por 2-1 en el campo del Residencia. Para su entrenador, Rogelio Gómez "Gelucho", el resultado no fue justo para lo visto sobre el terreno de juego. "Lo hicimos bien, pero no tuvimos premio. Como mínimo debimos llevarnos un punto. Las dos que tuvieron las marcaron, mientras que a nosotros nos faltó definición", afirmó. "No creo que fue una cuestión de falta de experiencia. En este partido no. Es cierto que tenemos muchos jugadores jóvenes que deben mejorar en el juego aéreo y en la disputa pero en esta ocasión creo que estuvieron bien en ese sentido. Nos faltó aprovechar nuestras ocasiones", añadió. Los estradenses siguen buscando algo refuerzo más, especialmente en el centro del campo, aunque, de momento, no ha surgido nada".