El Estudiantil comienza con una visita al Residencia

El Estudiantil inicia hoy la temporada visitando el campo del Residencia de Lugo. El choque que arranca a las 19.00 horas enfrenta a los estradenses con un recién ascendido cuya meta clara es conseguir la permanencia en la categoría. Con un equipo que apuesta decididamente por la cantera, los lucenses parten como una de las cenicientas de la Preferente Norte a pesar de contar con una buena carta de presentación gracias a su brillante y sólido ascenso desde Primera Autonómica.

"Es un equipo recién ascendido pero que conoce muy bien la categoría y con jugadores que ya saben lo que es jugar en Preferente", recordó el entrenador de Cacheiras, Gelucho. "Para nosotros sería importante empezar bien. Una victoria sería importante pero eso también lo piensan ellos. Debemos centrarnos en mantener la línea de seriedad de la pretemporada. Si lo hacemos podemos sacar algo positivo de este partido", añadió el técnico.

En cuanto a su equipo, Gelucho no podrá contar con el lesionado Mateo ni con Diego Peña, por motivos laborales. El resto del equipo, salvo el joven Denis, han entrado en la convocatoria. El técnico reconoció que llegan a este inicio de temporada algo justos, por el número de efectivos con los que cuenta y por las ausencias. "Estamos un poco justos porque faltan todavía dos o tres fichajes que no conseguimos cerrar.", afirmó. "Con una plantilla tan justa, cualquier baja se nota mucho. A pesar de eso creo que tenemos un once de garantías que puede pelear por la victoria en cualquier campo", manifestó.