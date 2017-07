El Nacional vuelve a Soutelo durante tres jornadas

Este fin de semana regresa al circuito de A Madalena, en Soutelo de Montes, el Campeonato de España de Supermoto. De la mano del motoclub VFM, una temporada más los mejores pilotos de la especialidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, vuelven al municipio de Forcarei para defender sus respectivos entorchados. La cita motera se disputará en el circuito soutelano desde mañana hasta el domingo, y en ella correrán unos 55 pilotos, algunos de ellos participantes en el campeonato mundial, inmersos en la disputa del título nacional. Se esperan recibir a más de 3.000 personas en el coqueto trazado forcaricense durante las tres jornadas del Nacional. Además, la prueba tendrá un aliciente sentimental. Con motivo del décimo aniversario de este complejo del motor, la competición de Supermoto se configura como Memorial David Raposeiras en homenaje al gran impulsor de esta infraestructura deportiva, el alcalde David Raposeiras, fallecido en el año 2012.

La organización informó ayer que los primeros equipos empezarán a llegar hoy al circuito de A Madalena, en principio a partir del mediodía. La programación incluye entrenamientos libres que darán comienzo mañana mismo. El sábado por la tarde se disputarán los entrenamientos cronometrados, los que saldrán las parrillas del domingo. Ese día, la actividad en pista empezará a las 9.00 horas con los warm up, seguidos de las correspondientes carreras. La entrega de premios a los mejores está prevista para las 15.30 horas.

David Giménez, actual campeón de España de la categoría élite, será la gran sensación del campeonato. El piloto del equipo Suzuki Grau intentará recortar los 22 puntos que le separan de su compañero de equipo Ferrán Cardús, quien mantiene esta temporada el liderazgo de la categoría. En promesas, Daniel Guzmán parece no tener rival, y muy mal tendrían que dársele al catalán para no salir más líder de Soutelo, puesto que no ha perdido ni una sola manga en todo el campeonato de España. En la categoría máster, Fernando Urra viene a Forcarei en busca del primer puesto que ya se llevó el año pasado en este mismo circuito, pero esta vez tendrá una batalla más apretada, ya que sólo diez puntos le separan de su perseguidor José Luis Hernández. En la categoría road, Jorge Climent intentará sumar puntos para acercarse a un Sergio Muñoz que está intratable.

Por último, en 85 Joan Ruiz querrá afianzar su liderato, mientras que en 65 Enric Fernández pretenderá mantener su buen ritmo actual. En este categoría se estrena este año el caldense Marco Díaz.