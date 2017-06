Pituso, Ocampo y Nuno aumentan la nómina de fichajes del Lalín

El Club Deportivo Lalín presentó ayer a tres nuevos fichajes. Se trata del ourensano Pituso, formado en las categorías inferiores del Ourense CF, el silledense Nuno, ex de la EF Silleda, EF Lalín y Santiago, y el carballinés Ocampo, que llega al Cortizo procedente del UD Ourense después de pasar por Pabellón y Arenteiro. Pituso manifestó que "lo daré todo por este club" en la presentación, mientras que Nuno indicó que "cuando Sueiro me llamó, no lo dudé ni un instante", y Ocampo añadió que "el proyecto del Lalín es el que necesita cualquier club que quiera estar arriba". Los tres aumentan a seis el número de incorporaciones en el cuadro de Manu Cerón.