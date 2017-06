Juan Campos cruza en primer lugar la bandera de cuadros en el Jarama

El piloto cerdedense Juan Campos sumo el pasado fin de semana una nueva victoria en el Campeonato de España de Resistencia. Campos fue el único representante gallego en una prueba que se corrió con temperaturas que rondaron los 40 grados, y donde por circunstancias excepcionales no pudo disputar los entrenamientos libres del viernes. Tercero en los "qualify" de la matinal del sábado, Campos tomó la salida de dos horas de duración en solitario. Durante la primera hora de carrera, el de Cerdedo mantuvo el tercer puesto, pero fue a partir de la segunda mitad de carrera cuando logró adelantar a sus rivales directos, García y Huarte con el Mini Challenge, y Ruiz y Colomina con su Renault Clio. Finalmente, Campos pasó bajo la bandera de cuadros con unos 20 segundos de ventaja.

"No pensábamos ganar esta carrera, ya que no pudimos rodar en los entrenamientos libres y no teníamos, por lo tanto, unos reglajes adecuados para rodar rápido en este circuito, uno de los trazados más técnicos del campeonato", manifestó Campos al término de la prueba. El piloto gallego también señaló que "el gran trabajo realizado por todo el equipo tomando siempre las decisiones correctas en cuanto a estrategia de carrera y parada en boxes, ayudó a que obtuviésemos de nuevo la victoria en nuestra categoría". La siguiente carrera del campeonato de España de la modalidad tendrá lugar en septiembre en el circuito de Montmeló.