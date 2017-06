El Estradense ficha a Ander Bellido y a Borja Míguez

El Club Deportivo Estradense dio a conocer ayer a sus dos primeros fichajes del proyecto que comanda desde la presidencia Toño Camba, y desde la dirección técnica Alberto Mariano. Se trata del central de 21 años Ander Bellido, y del delantero de 19, Borja Míguez. Ambos proceden de las filas del Compostela y también tienen en común el ser hijos de dos rostros muy conocidos del fútbol gallego. El padre de Ander fue central con los de San Lázaro en Primera División, y el de Borja es Luisito, actual entrenador del Pontevedra, que ayer acudió con su hijo a la presentación y a disputar el amistoso benéfico con motivo de las Festas de San Paio de A Estrada.

Borja Míguez manifestó durante el acto protocolario estar "muy contento porque el Estradense es el primer equipo de mi fase sénior". El delantero aseguró que llega al banquillo rojillo para aportar "ilusión, trabajo y sacrificio". Borja desveló conocer al entrenador del Estradense "porque me tuvo a mi en juveniles, y cuando me llamó no lo dudé ni un momento, y me dije voy para allí a pelear con el resto". De igual forma, Ander Bellido indicó que "el entrenador me llamó hace unas semanas, y me dijo que contaba conmigo para el equipo y, nada, me habló un poco de cómo iba a ser el tema deportivo, y me gustó mucho como me lo pintó". El central reconoció que "el año pasado jugué en el Compostela, y no conté con los minutos que quería, y pienso que vengo a buen equipo, un buen pueblo y a una muy buena categoría para crecer, tener minutos, ayudar en lo que haga falta, y a intentar estar lo más arriba posible". Ander Bellido espera "intentar ayudar para que el club vuelva a la Tercera División, si es posible, y que hagamos un buen año en lo deportivo".

Por su parte, Alberto Mariano subrayó que los dos primeros fichajes del Estradense bajo su mando son "del perfil de futbolista que llega con ganas de crecer, y vienen a competir y a meterle ritmo a los demás del vestuario". En este sentido, el nuevo técnico rojillo adelantó que su intención es poder "anunciar cada dos días nuevas incorporaciones de gente joven y de algún veterano más por línea" para completar un plante donde la juventud y la veteranía vayan de la mano en un vestuario "donde haya una plantilla corta de 16 o 17 más dos", apostilló el entrenador del Estradense.

Alberto Mariano también desveló que la intención del club es poder encontrar "un central más, uno o dos jugadores de banda, y un delantero" para poder completar la nómina definitiva de futbolistas que la próxima temporada pelearán por estar lo más arriba posible en el Grupo Sur de Preferente.