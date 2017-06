Javier Busto vence en su feudo

Javier Busto, del Extol-La Gramola Team, hizo ayer buenos los pronósticos imponiéndose en la clasificación Scratch de la Lalín Bike Race, prueba valedera para el Campeonato de Galicia de BTT Maratón. Busto invirtió un tiempo de 3 horas y 54 minutos en completar el recorrido de 89 kilómetros que llevó a todos los participantes hasta O Candán desde el aparcamiento del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín. En segunda posición se clasificó Brandán Márquez, del Non-Stop Gexa X Sauce, que llegó a la línea de meta con casi dos minutos y medio de diferencia. El podio lo completó Rubén Manuel Adrio, del Estralos CC, con una diferencia de algo más de 8 minutos del ganador de la carrera lalinense.

En el apartado de categorías, la carrera disputada ayer en Lalín proclamó vencedor a Brandán Márquez dentro de la de Elite, por delante de Esteban Sánchez, del Extol-La Gramola Team, con un tiempo de cuatro horas y cinco minutos, seguido de Manuel Carrelo, a 17 minutos del vencedor. En Máster 30 la victoria fue para Javi Busto, siendo segundo Rubén Atrio, y tercero Alberto Túñez Refojo, del Extol-La Gramola Team, con un tiempo final de cuatro horas y siete minutos. En Máster 40 el vencedor de la Lalín Bike Race fue Alejandro Trasbach, del Racing Cycling Team, con un tiempo de cuatro horas y cuatro minutos, seguido por Diego Álvarez, del MTC Team C, y de su compañero de equipo Francisco Xavier López, ambos a tres y 11 minutos respectivamente del ganador. José Ramón Castelo, del Castro Barbudo PC, se hizo con la victoria en la categoría Máster 50 después de realizar un tiempo de cuatro horas y 46 minutos. Segundo fue Jesús Fellipez, del Laracha CC, y tercero Pedro Delgado, del BTT Ultreia C. En Élite Femenina la ganadora fue Lucía Vázquez, del Prorebordosa, con un tiempo de cuatro horas y 18 minutos, seguida por Diana Blanco, del Barbanzabike C, y de Verónica Iglesias, del Os Esfola Arros CC. Isabel Picoaga, Silvia García y Silvia Blanco completaron el podio del Máster 30 Femenino, y Teresa Barreira, la local Ana González, e Isabel Sendón el de Máster 40 Femenino.

Por último, Martín Busto, el Extol-La Gramola Team, se impuso en la marcha 75 por delante de José Lino Enríquez y Eduardo Fernández, y Niko Amor, del Betanzos CC, ganó la marcha 89, seguido de Ovidio Calvo y Wilson José Calvo. El edil de Deportes, Nicolás González Casares, y el gerente del Pontiñas, Andrés Bahíllo entregaron los trofeos.