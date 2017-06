Recepción en el Concello para los campeones

El concejal de Deportes de Vila de Cruces, Diego Pallares, estaba exultante ayer a la conclusión de la final en las gradas de Santa Isabel. Diego Pallarés confirmó que el Concello recibirá a los flamantes campeones de la Copa do Sar en el consistorio. El edil no quiso poner fecha al acto sin antes concretarlo con los dirigentes del Piloño. Lo único cierto es que la corporación que preside Jesús Otero tiene previsto realizar una recepción oficial en la casa consistorial a la plantilla, el cuerpo técnico y la junta directiva del nuevo campeón de la Copa do Sar de aficionados en su edición 50.