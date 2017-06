O Candán acoge hoy la Lalín Bike Race

La Lalín Bike Race 2017, organizada por el Club Ciclista Montes do Deza y La Gramola Extol-Team, en colaboración con el Concello de Lalín, congregará mañana en la localidad y, en particular, en la Serra do Candán, a 218 ciclistas que no quisieron dejar la oportunidad de competir en esta prueba de referencia en el calendario BTT. Entre los deportistas se encuentran los mejores ciclistas de montaña del actual panorama, entre ellos el local Javier Busto, que aspira a revalidar el título conseguido el pasado año. En esta ocasión se cumplieron las expectativas de los organizadores y el número de inscritos superó al de la primera edición.

La salida se efectuará a las 8.30 horas en el centro comercial Pontiñas y la carrera cuenta con dos distancias, una ruta larga de 80 kilómetros y una corta de 70. Cabe señalar que esta edición será puntuable para el Campionato Galego de Maratón. Además del apartado competitivo, los organizadores también destacaron el recorrido que transcurre por la Serra do Candán, que hace que la espectacularidad de la competición se multiplique gracias al entorno.

Asimismo, esta cita será el sexto evento deportivo que es coorganizado por el Concello de Lalín y que se celebra en el municipio dezano en poco más de un mes. Esto refleja la apuesta firme de la administración local para convertir la localidad en una referencia en el ámbito deportivo, lo que sirve, al mismo tiempo, como un polo de atracción de visitantes y para la dinamización socioeconómica del municipio.