El Piloño busca un lugar en el Olimpo

El Piloño tiene esta tarde en Santiago una cita con la historia. Los hombres de Estrella intentarán alzarse con la Copa do Sar en las bodas de oro de la competición, y en la que será su segunda final consecutiva. El conjunto cruceño tendrá enfrente a un Bastavales que también pretende estrenar su palmarés jugando prácticamente como local. "El equipo está deseando que llegue el día porque son de esas citas en las que, desde que te clasificas para la final, piensas que lo mejor es que se juegue cuanto antes", manifestó ayer Estrella. El técnico del conjunto cruceño recordó que "será algo vivido el año pasado, pero cuando llegas a una final te olvidas de la última que jugaste, y si el año pasado se consiguió por vez primera jugar la final, este año esperamos que por primera vez consigamos traer la copa para Piloño".

Estrella podrá disponer "de todos los que somos después de solventar alguna duda puntual", añadió. Así las cosas, hoy viajarán hasta la capital de Galicia los 19 integrantes del plantel cruceño y "muy a nuestro pesar, mañana (por hoy) tendremos que hacer descartes y toda la plantilla viaja con la intención de estar entre los 16 elegidos y con la ilusión de estar en el XI titular", enfatizó su responsable técnico. El entrenador del Piloño incluso llegó a reconocer que "seguramente me va a fastidiar tanto a mi como a los que se queden fuera tomar la decisión". Estrella recordó que el rival de esta tarde "es un muy buen equipo, que se llevó su liga de calle y que ascendió faltando seis partidos para acabar el campeonato, con un promedio goleador increíble de casi 4 goles por partido, mezclando veteranía y juventud, con gente que jugó en categorías superiores, en definitiva un equipo que es muy a tener en cuenta por que los números dicen que son muy buenos". Sin embargo, el entrenador del Piloño quiso sacar pecho subrayando que "nosotros también somos un muy buen equipo, y esperemos no cometer ningún error que normalmente en las finales se suelen pagar muy caros, y yo creo que será una final muy igualada, donde como siempre ganará el que no cometa ningún error, y esperemos que seamos nosotros para poder ganar y traer la primera Copa do Sar a nuestras vitrinas". Estrella pidió a la afición que haga un esfuerza para "poder venir el mayor número de gente a apoyarnos porque estamos muy orgullosos de ellos".