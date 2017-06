Pacheco da el salto al filial del Estradense

El coordinador de la Escola Estrada de Fútbol Base, Marcos Piñeiro "Pacheco" aceptó el reto de sentarse en el banquillo del Estradense B. El técnico, uno de los mejores conocedores de la cantera local, aspira a ser un puente entre la escuela y el primer equipo, velando en todo momento por que los canteranos reciban la atención necesaria en su salto hacia arriba.

"Cuando me llamó Toño no tuve ningún tipo de dudas. Si estoy en la escuela es para trabajar por el fútbol base pero sabiendo que el sitio al que tienen que llegar los chavales es el Estradense y el filtro es el equipo B. Yo soy de este pueblo y considero que se debe mirar por ellos. Es una buena oportunidad para ellos y para mí", afirmó al tiempo que señaló que esta nueva labor no le influirá en su trabajo en la Escola Estrada. "Una de las principales razones por las que di este paso es por los chavales. Ellos saben que voy a mirar por ellos todo lo que pueda. Estando yo de puente saben que se les va a tener en cuenta", añadió el entrenador en el mismo sentido.

"La única condición que puse es que se mire por el equipo en todos los sentidos. Que se atienda a los chavales como una parte más del Estradense para intentar que alguno pueda dar el salto. Sé que no van a salir cuatro o cinco jugadores cada año al primer equipo pero estoy seguro que algunos sí que valen", señaló Pacheco a la hora de valorar la función que debe tener el filial. El técnico tendrá ahora que trabajar codo con codo con el nuevo entrenador, Alberto Mariano. "Sacamos el nivel 1 y 2 de entrenador juntos y ya nos conocíamos de antes. Tenemos una buena relación y sé que va a mirar por la cantera".

Por su trabajo en la escuela, Pacheco conoce a la perfección las generaciones que vienen por debajo. "Hay generaciones potentes, desde los más pequeños a los juveniles. No me cabe ninguna duda de que hay jugadores en la cantera con potencial para llegar hasta el Estradense. Va a haber opción para que de aquí a siete años haya mucha gente de la cantera en el Estradense si lo hacemos bien".

El presidente por su parte anunció que ya han tenido la primera toma de contacto con la mitad de la plantilla para tratar las renovaciones.