La batuta del Piloño

Víctor Manuel Vilariño tiene dos pasiones. De una de ellas, la música, ha conseguido hacer una forma de vida. De la otra, el fútbol, ha vuelto a disfrutar después de años de retiro para centrarse en sus estudios. Víctor es hoy en día profesor en el conservatorio de A Estrada y director de la Banda de Música de Vilatuxe pero también es el máximo goleador de un Piloño que mañana disputa la final de la Copa do Sar. Para el delantero será una jornada especial a la que llegará sobre la bocina. Antes debe dirigir a la banda en O Corpiño, una cita ineludible ante la televisión.

La decisión de la Federación Gallega de Fútbol de adelantar la final de la Copa do Sar al sábado no sentó bien en el seno del Piloño. Los dezanos sabían que ese día corrían el riesgo de no poder contar con su máximo goleador, el delantero Víctor Manuel Vilariño. El jugador dezano tenía un importante compromiso laboral en la festividad de O Corpiño. Su trabajo como director de la Banda de Música de Vilatuxe le obligaba a estar allí en una jornada importante en la que incluso grabarán para la Televisión de Galicia. Finalmente, el jugador ha conseguido cuadrar su labor con la banda con su presencia en la histórica cita que arranca a las 20.00 horas en el estadio de Santa Isabel.

"Al final conseguimos arreglar. Tenía un concierto con la banda en O Corpiño y va a estar el programa Aquí Galicia. El programa termina sobre las siete o siete y pico y no sabemos si vamos a tener una actuación o dos. El problema era que al final había un concierto pero se suspendió, así que cuento con poder llegar a la final. Todo a correr. Es la vida que llevo", explica el jugador-director. "Si fuese un concierto más distendido no pasaría nada pero en un día así no puedo faltar. Lo primero es mi trabajo, aunque por otra parte es un día especial para el Piloño y reconozco que me apetece jugar la final".

Víctor es director de la Banda de Música de Vilatuxe desde hace ocho años. "Llevo desde los veinte años. Llegué joven. Apostaron por mí en su día y por ahora no me echaron", explica un hombre que estudió la carrera de música en Vigo para después iniciar un máster y un periplo por diferentes orquestas para continuar con su aprendizaje. Ahora ejerce como profesor en el conservatorio de A Estrada. Este trabajo lo va compaginando con el fútbol, una afición que dejó de lado durante unos años, precisamente por sus compromisos con la música.

"Volví a jugar hace unos años con el Bandeira en Tercera e incluso ascendimos a Segunda. Tengo muchos amigos allí. Después me convencieron los de Piloño. Ahora soy malísimo pero de pequeño jugaba algo bien. Pensaban que fichaban al chaval de 18 años pero no. Estrella me fue manteniendo con paciencia y ahí estamos ahora", explica un hombre formado en las categorías inferiores del Conxo. Allí jugó en categorías importantes y compartió vestuario con jugadores que después llegaron a jugar en Primera, como el deportivista Iván Pérez. "Cuando terminé mi época de juveniles me fui al Santa Comba de Tercera División pero estudiaba en Vigo y no daba. En ese momento decidí dejarlo. Sabía que el fútbol no me iba a dar de comer y no tenía tiempo para dedicarle", recuerda.

El delantero disfruta ahora de su regreso al fútbol de la mano de un Piloño que busca hacer historia con su primer triunfo en la Copa do Sar. "Tenemos un buen plantel, con muchos nombres conocidos. Lo malo es que los nombres no ganan los partidos. Trabajamos bien y estamos recuperando sensaciones. La implicación en la copa fue total. El año pasado tuvimos mala suerte en la final y nos quedó esa espina clavada. Intentaremos quitárnosla este año", explica al tiempo que destaca el potencial de un Bastavales que metió 125 goles esta temporada.

Precisamente Víctor llega como la gran referencia ofensiva del Piloño esta temporada, con 21 goles en liga y 7 en copa. "Son bastantes pero si cuento todos los que pude meter a lo mejor no parecen tantos", argumenta un hombre al que los compañeros llaman Víctor "Suárez", por su parecido a la hora de jugar con el delantero del Barça, Luis Suárez.