El Piloño arrolla al Taragoña (6-1) y se clasifica para la final de la Copa do Sar

El Piloño estará por segundo año consecutivo en la final de la Copa do Sar. Los de Estrella lograro la clasificación para el partido final después de golear (6-1) al Taragoña en el partido de vuelta de las semifinales. Los dezanos se medirán en la final al Bastavales, equipo que eliminó en las semifinales al Val do Ulla. El choque de la ida había dejado la eliminatoria encarrilada para el Bastavales, que ganó también la vuelta para meterse en el encuentro final.

Los de O Camballón recibían al Taragoña con todo por decidir después del empate (1-1) registrado en la ida. El ser de una categoría superior y el jugar ante una entregada afición convertía a los dezanos en favoritos en esta eliminatoria y lo terminaron plasmando en el marcador. Los de Estrella salieron muy fuertes de inicio y a los cinco minutos encontraron su primer tanto, obra de su goleador Romero. El delantero aprovechó una buena jugada por banda para marcar. Solo unos minutos después, Víctor anotaría el segundo en una jugada parecida, en la que el balón le llegó igualmente desde la banda para marcar. Esos dos goles en solo diez minutos dieron tranquilidad a los dezanos, que dieron un paso atrás para aguardar a un rival que tuvo que exponer más de lo que tenía previsto de inicio. Los espacios fueron un regalo para el Piloño, que se encontró en todo momento muy cómodo sobre el campo y sabiendo donde hacer daño a su rival. Antes del descanso, Marc anotaría el tercero para su equipo, mandando a los jugadores a los vestuarios con la sensación de que estaba todo decidido demasiado pronto.

Tras la reanudación, el Taragoña buscó la remontada a la heroica pero lo que se encontró fue un rival bien plantado y que hizo mucho daño a la contra, Dos tantos más de Romero para completar su hat-trick y un segundo de Víctor dejaron la eliminatoria sentenciada. El Taragoña anotó el tanto de la honra ya en el descuento.

Tras el partido, el entrenador del Piloño reconoció que fueron "claves" los dos tantos iniciales que permitieron a su equipo superar los nervios iniciales. "Esos goles nos dieron tranquilidad en un partido complicado y jugado con más de treinta grados de temperatura. A partir de ahí jugamos con su desesperación y solo tuvimos que esperar a que llegasen los goles", manifestó el técnico. "Tengo que felicitar al equipo. No es nada fácil clasificarse dos veces seguidas para una final de copa y nosotros lo hemos logrado. Ahora nos toca trabajar para que no nos pase lo mismo que el año pasado", manifestó enrelación a la derrota ante el Flavia hace un año en un partido marcado por la polémica.

La final de la Copa do Sar estaba prevista inicialmente para el próximo domingo, aunque la Federación Gallega de Fútbol emitió un comunicado anunciando que se adelantaba al sábado para no coincidir con la final de la copa de la Costa. El Piloño sin embargo ya ha anunciado que protestará por este adelanto del partido, ya que, de jugarse en sábado, no podría contar con algunos de sus jugadores por motivos laborales. Los dezanos intentarán convencer a la federación para que mantenga la planificación inicial.