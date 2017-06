El Piloño apela a la "afouteza"

"Na SD Piloño tamén temos afouteza". Con ese lema, que bebe del que ha hecho famoso el Celta de Vigo, el equipo cruceño ha llamado a sus aficionados al campo de O Camballón para el partido que hoy disputarán ante el Taragoña. El Piloño tiene delante la oportunidad de alcanzar por segunda vez en su historia y por segunda vez consecutiva el pase a la final de la Copa do Sar. Para conseguir su objetivo los de Estrella confían en el apoyo de los suyos y en hacer bueno el empate (1-1) registrado en el encuentro de ida. Los dezanos quieren su revancha.

El Piloño aguarda que O Camballón sea hoy un "infierno" para conseguir el pase a la gran final de la Copa do Sar. Sería la segunda presencia consecutiva del equipo dirigido por Estrella en esa final. El año pasado perdieron contra el Flavia. En esta ocasión aguardan por su merecida revancha. Para ello deben superar al Taragoña en las semifinales del torneo. No será un encuentro fácil para los dezanos, que se miden a un rival duro con todo en aire tras el 1-1 con el que finalizó el choque de ida.

El entrenador del Piloño, José Antonio Fernández Alvarellos "Estrella", reconoció ayer la "ilusión" con la que afrontan este partido de vuelta de semifinales. "Estamos cerca de conseguir algo que nadie hizo antes, alcanzar dos finales consecutivas. Sería importante para nosotros y al mismo tiempo muy bonito. Tenemos un rival muy complicado pero creo que estamos preparados y podemos lograrlo", afirmó el técnico.

Estrella considera que deben afrontar el choque de hoy como la primera de las dos finales que deben vencer para alzarse con el título de campeón de la Copa do Sar. "Si ganamos al Taragoña ya tendríamos nuestro premio, jugar otra final y la posibilidad de ser campeones", manifestó. "Allí se vivió un partido igualado. Ellos son un equipo muy intenso pero también tienen calidad, con muchos jugadores con experiencia en categorías superiores. Nos lo van a poner muy complicado, principalmente porque son un equipo que hace las cosas tan bien en casa como fuera, o incluso mejor. Si no estamos a la altura del partido lo vamos a pasar mal. Lo bueno es que el equipo lo sabe y está preparado", añadió el preparador.

Estrella está seguro además de que recibirán el necesario apoyo por parte de la afición. "El equipo tiene la posibilidad de jugar una final y eso es algo que no se consigue muchas veces. Espero que la afición esté con nosotros y que nos venga a animar al campo. Nosotros intentaremos corresponderles sobre el césped", manifestó en este sentido.

Los dezanos contarán para este partido con todos sus efectivos, algo que obligará al técnico a dejar a algunos de sus jugadores fuera de la convocatoria definitiva. Estrella reconoció que no es una decisión agradable, ya que todos los jugadores quieren participar en partidos como este. "Estamos casi en el mes de julio. Llevamos casi once meses trabajando y todos están listos para jugar. Eso es algo que dice mucho de este equipo. A todos los gustaría jugar pero no puede ser. Tienen que entender que estos estamos aquí para lo mismo", argumentó.

Los dezanos se miden en las semifinales de copa a un equipo que milita en el Grupo 4 de Segunda Autonómica, finalizando la competición en la tercera posición. Se trata por tanto de un equipo de categoría inferior a la suya pero que está realizando una impecable actuación en la competición copera, dejando en el camino a equipo de más categoría.