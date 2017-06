El Estradense conoce sus primeras bajas mientras cierra el nuevo cuerpo técnico

La nueva directiva del Club Deportivo Estradense trabaja desde su llegada en la definición de las líneas generales de su primer año de mandato. El club está llevando con mucho secretismo gran parte de las decisiones que se están tomando, tanto en la confección de la directiva que rodeará a Toño Camba en la presidencia, como en la confección de la plantilla y cuerpo técnico. Según anunció ayer el nuevo dirigente, el nuevo proyecto será presentado el próximo martes día 20 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda, en una asamblea que tendrá lugar en la sala de Abanca. La intención de los nuevos dirigentes es presentar ese día a todo el grupo de directivos, así como al cuerpo técnico del primer y segundo equipo, cuestiones en las que se trabaja en los últimos días.

A pesar del secretismo con el que la directiva quiere llevar todo este proceso de renovación, hay muchas cosas que comienzan a saberse desde otros puntos. Es el caso de la incorporación de Manuel Blanco como nuevo preparador físico. El estradense ha dado por cerrada su etapa en el Estudiantil tras varios años y regresa al que ha sido su equipo en diferentes etapas, tanto como en su carrera como jugador como en los últimos años como entrenador y preparador. Blanco ya comunicó su decisión a la directiva del club de San Martiño y pasará a formar parte del cuerpo técnico del nuevo entrenador del Estradense. Ese es precisamente uno de los puestos que todavía tiene sin cerrar la nueva directiva. En las últimas semanas han sido muchos los ofrecimientos recibidos y varios nombres se han puesto en la palestra como posibles entrenadores rojillos. A estas alturas sin embargo la opción con más fuerza es la de Alberto Mariano, exentrenador del Compostela en Segunda División B. Son muchos en el fútbol gallego los que dan por hecho su fichaje.

Bajas de Rafita y Astray

En cuanto a la plantilla, también son varios los jugadores que suenan como posibles bajas. Una de las confirmadas es la del jugador estradense Rafita, quien ha anunciado que deja el Estradense después de dar por finalizada su segunda etapa en el club, esta de solo dos temporadas. El centrocampista explicó que el motivo principal de su marcha son las continuas lesiones que ha sufrido desde su retorno procedente del fútbol sala.

"Estoy más tiempo lesionado que entrenando", manifestó. "El primer año pensé que era algo que tenía que pasar por el cambio de superficie, ya que venía de muchos años jugando en pista, pero el segundo año las lesiones siguieron", añadió. Estas lesiones son además repetidas. "Son roturas de sóleo que me obligan a parar dos meses. Los médicos no saben muy bien por qué puede ser. Tras recuperarme volvía a entrenar pero lo hacía con miedo. Cuando por fin empezaba a encontrarme bien volvía a lesionarme", explica resignado. "A pesar de las lesiones creo que deportivamente fueron dos buenos años, tanto el primero con Tinto como el segundo con Touriño. Puede además jugar con mi hermano, Manuti, Vicente, Mateo... Algo que me apetecía mucho", afirmó. A sus 33 años, Rafita reconoce que no sabe cuál será su futuro. Cuenta con una oferta para regresar al A Estrada Futsal, equipo que dejó hace dos años siendo su capitán.

Otra baja confirmada es la de Astray, fichado por el Negreira, club que también estaría interesado en otro jugador rojillo Juan Castro.