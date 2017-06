Ángel Bugallo dice adiós a casi cinco años formando parte del CD San Paio

Ángel Bugallo anunció ayer su marcha del Club Deportivo San Paio después de formar parte de él durante casi cinco años como entrenador y directivo. "He llegado a una situación ahora en la que no daba compaginado todo y, también, que estaba muy saturado porque se me juntaban muchas cosas debido a que sigo entrenando gente que no es del club", explicaba ayer Bugallo. El ex del San Paio manifestó que se lleva un grato recuerdo de su paso por la entidad "que vi crecer porque al principio era un club de barrio que lo creamos diez amigos y fui viendo como crecía año a año, y ahora mismo somos un referente autonómico con un podio por equipos este año en un campeonato gallego absoluto de cross y las importantes medallas conseguidas a nivel nacional".

Ángel Bugallo hizo mención especial en su despedida a la formación de un atleta como Mehdi Nabaoui "que tuve la suerte de acoger en el club cuando sólo tenía nueve años, y ahora mismo es medallista a nivel nacional con un futuro prometedor". La idea de Bugallo es seguir ejerciendo como entrenador "porque, aunque mi idea inicial era apartarme, varios atletas me han pedido que ellos confiaban en mí y no querían a otro entrenador, y yo sí adquirí un compromiso de seguir entrenando a un grupo reducido de atletas, y lo que voy a hacer es entrenarla sin tener la obligación de hacerlo por ser monitor de un club".

Poca implicación

El ya ex entrenador y directivo del San Paio también desveló ayer que "hace dos meses que ya tenía la decisión tomada y lo anuncié ahora porque la temporada a nivel escolar acaba de finalizar y también han pasado cosas que han precipitado mi marcha porque se me empezó a echar en cara que mi implicación no era la misma y necesitaba aclarar que no iba a seguir". De todas formas, Ángel Bugallo también quiso dejar claro que "no es fácil tomar la decisión porque las horas que le he dedicado al club y a este deporte son incontables, algo que hice por un amor desinteresado por un deporte de los llamados minoritarios".

Por último, el monitor estradense tuvo palabras de agradecimiento en su despedida "para todos aquellos que han colaborado durante este tiempo y algo más importante aún: A los que me han contagiado este sentimiento de compromiso por este escudo y esta entidad".