Gelucho espera noticias de la directiva

La injusta eliminación del Agrupación Estudiantil en la promoción de ascenso abre un nuevo frente en el seno del conjunto de Loimil. El entrenador de la primera plantilla aguarda una conversación con los mandatarios de la entidad para saber dónde estará su futuro deportivo la próxima temporada. Gelucho manifestaba ayer no saber nada sobre el asunto porque "tendremos que hablar esta semana para ver qué quieren hacer y como va a quedar todo". El técnico se muestra dispuesto a seguir pero antes quiere conocer de primera mano el nuevo proyecto de la directiva "y su viabilidad", añadió. No obstante, Gelucho adelantó que ya tiene al menos una oferta sobre la mesa, aunque se desconoce el nombre y la categoría del club. Además, el entrenador también subrayó que "después de la campaña que hicimos seguro que habrá jugadores que quieran salir a otros equipos, y habría que volver a planificar todo, pero depende del club".

De todas formas, la directiva del Estudiantil sí quiere que Gelucho continúe una temporada más al frente del equipo después de haber completado una magnífica campaña en el Grupo Norte de la Preferente Autonómica. Sin embargo, Gelucho insistió ayer en que no se aventura a dar una respuesta positiva hasta saber los pormenores del nuevo proyecto. "Esto es muy bonito cuando todo va bien, pero también puede ir mal, y entonces depende de lo que se pueda fichar, de las posibilidades que tengan y de lo que quieran hacer para el año que viene. Además está el tema ese de la reclamación, que a ver cuándo sale porque si es pronto cambia mucho la historia", manifestó el entrenador azulón. Gelucho tampoco tiene ningún plazo marcado al respecto, aunque reconoce que "hay alguna cosas por ahí pero yo aún no he hablado con nadie porque mi primera opción es el Estudiantil pendiente de lo que quieran hacer y cómo lo quieren hacer". El técnico del Agrupación Estudiantil destacó, además, que "primero me debo a ellos (la directiva que preside Arturo Fandiño) siempre y cuando de lo que pueda pasar porque supongo que ellos también tendrán sus dudas, dependiendo de lo que pase con el recurso por alineación indebida del Arzúa y si sale pronto porque ahora es lo principal". Cabe destacar que el propio Gelucho también matizó que "hay un equipo que quiere hablar conmigo y lo tendré que escuchar, pero sigo pensando que si todo sale bien la primera opción es quedarme porque aquí estoy a gusto". En este sentido el técnico también destacó que "aquí puedo hacer bien el trabajo porque nadie me presiona, y eso hay que valorarlo, y en ese aspecto estoy muy contento. Lo que pasa es que depende de si puede quedar toda la gente que está trabajando conmigo, y a ver qué podemos hacer con los jugadores porque para el año la Preferente Norte será muy dura". En este sentido, Gelucho explicó que "bajaron cuatro equipos importantes que van a querer ascender, y hay otros equipos como Arzúa y Polvorín que también querrán hacer buenas campañas, estamos hablando de siete u ocho equipos muy fuertes, y habrá que hacer bien las cosas para competir con tranquilidad".

En otro orden de cosas, el entrenador del Estudiantil no dudó en señalar ayer que "durante todo el año el equipo hizo un fútbol de lo mejor de la categoría".

En cuanto a la promoción, Gelucho también manifestó que "en estos dos partidos contra el Arenteiro el equipo jugó espectacularmente bien, y en los últimos partidos de liga tuvimos ese tropiezo en Monforte, pero aún así se dio la cara y llegamos con opciones hasta la última jornada". Para el técnico, el Estudiantil pasó "de un año a jugar para no descender a jugar por ascender".

Además, destacó el rendimiento físico del equipo en general y, en concreto, "el trabajo que hicieron tanto Pachi como Manolo Blanco, que creo que es importantísimo, y el domingo lo demostramos en O Carballiño porque el equipo estuvo mucho mejor que el Arenteiro, pero en el fútbol algunas veces no tienes la posibilidad de acertar de cara a la portería rival y lo terminas pagando caro, como nos pasó a nosotros en el partido de vuelta de la fase".