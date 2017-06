El Coreti baja el telón a su escuela de rugby con una gran fiesta

El estadio Manuel Anxo Cortizo de Lalín acogió ayer la fiesta con la que el Coreti Rugby Lalín dio por finalizado el curso de su escuela de rugby. Una veintena de participantes, entre jugadores, técnicos, directivos y padres compartieron una jornada con buen tiempo que facilitó un completo programa formado por varios partidillos de rugby, juegos y actividades pensadas para los "abellones" más pequeños. En la cita estuvieron presentes los componentes de los equipos Sub 12, Sub 10, Sub 8 y Sub 6 del Coreti, con los que actualmente cuenta el club que preside Álex Ferradás. A la finalización, todos participaron en el tradicional tercer tiempo donde no faltaron comida y bebida para los presentes.

El cambio de mandatarios al frente del Coreti Rugby Lalín también tiene emparejada una decidida apuesta por la política de cantera de la entidad que tendrá su reflejo en un mayor cuidado de las escuelas "abellonas" de ahora en adelante. Begoña Blanco, responsable de la escuela de rugby lalinense, manifestaba esta semana algunos de sus deseos para la nueva etapa en lo que respecta a los más pequeños. "Con la nueva directiva habrá cambios necesarios, como darle más publicidad a las actividades que hacemos, integrar a los padres en el club, que los entrenadores de los equipos sénior masculino y femenino pasen más tiempo con los chavales o que los pequeños se acerquen antes de los partidos de las primeras plantillas para ver el ambiente", explicó. La idea es conseguir que cada vez haya más niños lalinenses y del resto de la comarca enganchados al deporte del oval, algo indispensable para garantizar la continuidad de un club que este año saboreó las mieles del triunfo, sobre todo, con su galardonada sección femenina. Los nuevos gestores del club ya anunciaron incrementar el número de entrenamientos para el próximo curso. Además, quieren ampliar también la nómina de colegios en los que esta actividad pueda calar bajo la tutela del Coreti de Ferradás.