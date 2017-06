Una colmena sin zánganos

El Cortizo será escenario esta tarde, a partir de las 17.00 horas, de la concentración con la que el Coreti Rugby Lalín cierra el curso de su escuela de base. Los equipos Sub 12, Sub 10, Sub 8 y Sub 6 se reunirán en el municipal lalinense para despedir la temporada en medio de un ambiente festivo. La jugadora "abellona" Begoña Blanco comanda por quinto año consecutivo una iniciativa que pretende fomentar la práctica del rugby entre los jóvenes del municipio desde temprana edad. Los nuevos dirigentes rojinegros siguen apostando por una actividad que cada año gana adeptos.

La escuela del Coreti Rugby Lalín baja el telón de la temporada esta tarde, a partir de las 17.00 horas, con una jornada en la que habrá rugby "pero también juegos y actividades para los más pequeños, y en esta ocasión también para los padres, por lo que invitamos a que vengan todos los niños que quieran probar por primera vez", recordaba ayer desde la entidad que preside Álex Ferradás. Begoña Blanco es la responsable de la escuela "abellona" desde hace cinco años con "unos 30 niños de los colegios Xesús Golmar, de Cercio y de Vilatuxe, con los que entrenamos dos días a la semana en sus respectivos centros", apuntó la monitora. La organización del evento de esta tarde ha programado, por supuesto, un tercer tiempo para todos los participantes con comida y bebida.

El cambio de mandatarios al frente del Coreti Rugby Lalín también tiene emparejada una decidida apuesta por la política de cantera de la entidad que tendrá su reflejo en un mayor cuidado de las escuelas "abellonas". Begoña Blanco manifestaba ayer algunos de sus deseos para la nueva etapa en lo que respecta a los más pequeños. "Con la nueva directiva habrá cambios necesarios, como darle más publicidad a las actividades que hacemos, integrar a los padres en el club, que los entrenadores de los equipos sénior masculino y femenino pasen más tiempo con los chavales o que los pequeños se acerquen antes de los partidos de las primeras plantillas para ver el ambiente", explicó. La idea es conseguir que cada vez haya más niños lalinenses y del resto de la comarca enganchados al deporte del oval, algo indispensable para garantizar la continuidad de un club que este año saboreó las mieles del triunfo, sobre todo, con su galardonada sección femenina.

Mayoría masculina

Resulta curioso comprobar como son más niños que niñas los que participan en las escuelas de base del Coreti. Begoña Blanco bromeaba ayer con que precisamente fuera el equipo femenino el que mejor rendimiento había tenido en la pasada campaña, a pesar de ser minoría las niñas en su cantera. De todas formas, los nuevos gestores del club anunciaron ayer incrementar el número de entrenamientos para el próximo curso y que el número de niñas siga aumentado de manera exponencial. Además, la idea es poder ampliar también el número de colegios en los que esta actividad pueda calar bajo la tutela del Coreti de Ferradás.

El buen ambiente reinante durante todos los cursos en los que se lleva realizando la actividad hace que tanto Begoña Blanco como los dirigentes del Coreti se muestren optimistas sobre su futuro. Lo que empezó siendo una sesión lúdico-deportiva va camino de convertirse en los cimientos de un club que aspira a mantenerse en la élite del rugby gallego sin renunciar a metas mayores en el ámbito nacional. Conseguir que tanto padres como hijos se sumen al proyecto resulta imprescindible si se quiere alcanzar la excelencia para hacerse un hueco entre los mejores, tal y como recuerdan desde la entidad "abellona". Esta tarde, el Cortizo volverá a ser un Twickenham en miniatura para deleite de unos jóvenes dezanos que han hecho del bicentenario deporte del oval su principal diversión extraescolar.