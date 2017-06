Touriño rechaza la oferta de renovación del Estradense

El Estradense cerró el pasado miércoles la temporada con su derrota en la final de la Copa Diputación ante el Choco. En plena resaca copera, el club se ha puesto en marcha para iniciar la planificación de la próxima temporada, tanto en el plano directivo como deportivo. La primera gran decisión en el futuro del club rojillo es la marcha del técnico Javi Touriño. El compostelano ya anunció hace varias semanas su intención de dejar la entidad. La nueva directiva encabezada por Toño Camba intentó tras las elecciones que reconsiderase su decisión, planteándole una oferta de renovación. Tras varias días sopesándola, Touriño ha decidido rechazarla, manteniendo su idea inicial de dejar el club.

Camba reconoció ayer que, cerrada esta vía, ya hay otras opciones sobre la mesa que están analizando, tanto para el primer como para el segundo equipo. El dirigente explicó que en las últimas semanas han recibido un gran número de ofrecimientos para el puesto, al igual que de jugadores, algo que a su entender demuestra la buena gestión de la directiva saliente y el buen nombre que tiene en estos momentos el club. Estos ofrecimientos aumentan las opciones, que actualmente incluyen tanto técnicos "de la casa" como de fuera. La intención de la nueva directiva es cerrar ambos técnicos en los próximos días. De esta manera serían presentados la próxima semana en una asamblea (previsiblemente el jueves, aunque está por confirmar). En esa reunión con los socios se explicará el proyecto deportivo y también se anunciarán los integrantes de la directiva, cerrada a estas alturas en un ochenta por ciento.

El nuevo presidente también tuvo palabras de elogio para el equipo por su actuación en la Copa Diputación de Pontevedra. A pesar de la derrota final ante el Choco, considera que el equipo luchó y plantó cara a un rival de categoría superior.

Despedida de Touriño

Por su parte, el entrenador del Estradense durante la temporada que finaliza agradeció el ofrecimiento de la directiva para seguir un año más pero se reiteró en su decisión de dejar el club. Touriño señaló que, salvo que aparezca una oferta muy interesante y cerca de casa, su intención es tomarse un tiempo de descanso. "Este año me desgastó mucho, así que, o aparece algo que me atraiga mucho, o empezaré descansando", manifestó al tiempo que agradeció el "trato espectacular" que recibió de la directiva saliente a lo largo de toda la temporada, además de a Antonio, "que no era parte de la directiva pero siempre estuvo colaborando con nosotros", afirmó.

En cuanto a su plantilla, el técnico tuvo palabras de agradecimiento para todos pero en especial para Coke, Martín, Mateo, Chan, Fer y Javi, "por su trabajo y humildad me ganaron desde el primer día". "Rafa siempre estuvo en su sitio, igual que Silva, que aunque hay quien piense lo contrario, tuvo un comportamiento extraordinario. Buchi y Makelele también fueron ejemplo de compañerismo. En cuanto a los jugadores que fichamos, Pablo, Arnejo, Juan y Astray, sabía que podía confiar en ellos y no me defraudaron, y encabezados por Guti, un caballero en todos los sentidos", valoró el entrenador compostelano. "Al resto debo agradecerle el esfuerzo y la implicación hasta el último minuto", afirmó al tiempo que destacó a un jugador especial por satisfacción al verlo mejorar día a día, Arturo.

Touriño también tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico del equipo juvenil, augurando un buen futuro para el Estradense con el trabajo de las categorías inferiores, y para la afición. "Después de un momento de dudas, su comportamiento hasta el final y en la competición de copa fue extraordinario", afirmó.

Touriño lamentó por último su derrota en la final de copa, un partido en el considera que el cansancio de sus jugadores se dejó notar ante un rival que se llevó un resultado "demasiado abultado". "Sabíamos que nos podían hacer daño a la contra y lo terminaron haciendo", sentenció.