José Pedreira: "Como en casa, en ningún lado"

José Pedreira ha decidido seguir el mismo puente que su hermano Román. El jugador dezano fue presentado ayer como nuevo jugador rojinegro después de militar durante temporada y media en el Teucro. José regresa de esta manera a la que fue su casa durante toda su trayectoria deportiva. Lo hace para integrarse en un proyecto que considera "ilusionante" y con la experiencia adquirida durante las últimas temporadas en el club pontevedrés.

José Pedreira formó parte esta temporada de la armada dezana del Teucro junto a su hermano Román, Arón Díaz y Miguel Novo. Nacido en 1995, el central ha dado por finalizada su etapa en el equipo de la capital de provincia, en el que militó temporada y media, para emprender el camino de regreso a casa. Al igual que su hermano ha decidido aceptar la oferta del Embutidos Lalinense para integrarse en un proyecto con el que volver a luchar arriba.

- ¿Qué le llevó a regresar al Balonmán Lalín?

- Un poco lo de siempre. Esta es mi casa. Después de estar un tiempo fuera siempre te apetece volver. En el Teucro estuve muy bien este tiempo y aprendí muchas cosas pero al final como en casa no estás en ningún lado. Además, hay un proyecto bastante ilusionante. Eso anima a decidirte.

- Sigue la estela de su hermano Román en el salto del Teucro al Lalín Arena.

- Eso también es algo que ayuda a la hora de venir. Los dos estamos en Pontevedra, así que no tienes que venir solo a entrenar. Estar con la familia siempre está bien. También Tate está en Pontevedra. Vivimos los tres juntos, así que nos organizaremos para venir juntos a Lalín.

- ¿Cómo valora su experiencia en el Teucro?

- Muy bien. La verdad es que no tengo ninguna queja. En todo momento me trataron genial e incluso pude entrenar con el primer equipo. Creo que al final fue una experiencia muy buena. Venía además de una lesión grave de rodilla y me dieron todas las facilidades posibles.

- Esa lesión le condicionó siendo muy joven, ¿cuánto tiempo llegó a jugar con los de Pontevedra?

- En realidad fue año y medio, precisamente por culpa de la lesión. Empecé en diciembre de hace dos años y estuve hasta final de esa temporada y toda la siguiente al completo.

- ¿Llegó a debutar con el primer equipo?

- No, no llegué a debutar. Iba a entrar en la convocatoria en el último partido e incluso calenté, pero al final me quedé fuera.

- A pesar de llevar un año y medio fuera seguiría la actuación del Lalinense. ¿Cómo valora su temporada?

- Creo que tuvieron mala suerte en los partidos clave, que al final terminaron decidiendo los equipos que se metieron en la fase. Hicieron sin embargo una buena temporada. En esta liga es clave vencer a los equipos de arriba y en esos partidos contra los rivales directos no tuvieron la suerte que siempre hace falta.