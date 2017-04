Porto: "Entrenar en la playa fluvial nos permitirá acercarnos a los demás"

La temporada de Aguas Abiertas arranca mañana en Bastiagueiro con una competición en la que el Club Natación y Salvamento A Estrada estará representado por algunos de sus deportistas adultos. Su amplia y prometedora cantera aprovechará la jornada para entrenar en mar abierto, un condicionante en su contra cada vez que llega esta fase de la temporada. En A Estrada, el joven club de salvamento y socorrismo no tiene mar para poder realizar trabajos técnicos habituales pero su cuerpo técnico ha encontrado una solución que les permitirá reducir diferencias con sus rivales en ese sentido, entrenar en la playa fluvial. Será un empujón más para una cantera que ha superado todas las metas con las que arrancaban.



El entrenador del CNS A Estrada, Alexandre Porto, explicó que el próximo miércoles iniciarán sus entrenamientos en las instalaciones de Río Ulla en la playa fluvial gracias a la colaboración del Concello de A Estrada. La intención es combinar entrenamientos semanales en este espacio, con la piscina climatizada y con entrenos en mar abierto. "Desde que empezamos ha sido complicado para nosotros entrenar para aguas abiertas. Es necesario un material que cuesta dinero y que tuvimos que ir adquiriendo pero además es una modalidad que necesita un tiempo de aprendizaje. Necesitas años de trabajo para adquirir algunas destrezas y sin el mar cerca es difícil", explicó.



La oportunidad de entrenar en la playa fluvial dará a los jóvenes deportistas del CNS A Estrada una nueva posibilidad. Hasta el mes de mayo no se cerrarán las compuertas de la playa fluvial. En este periodo la intención del cuerpo técnico es entrenar con el material en estático y con poca agua. También trabajarán las pruebas de arena. Una vez suban el nivel del agua, podrán pasar a entrenar entradas y salidas."Sabemos de nuestras limitaciones pero esperamos que esto nos de un empujón. Entrenar en la playa fluvial nos permitirá acercarnos a los demás", afirmó Porto.



El técnico reconoció que los avances en aguas abiertas necesitarán tiempo y trabajo pero destacó el potencial de una cantera que actualmente forman más de cincuenta deportistas y que viene de realizar un gran papel en piscina. "Ha sido una temporada genial. Comenzamos de cero hace poco y este año nos proclamamos campeones de la zona sur tanto en alevines como en infantiles, y somos terceros de Galicia. Debutamos además en un Campeonato de España, algo con lo que no contábamos tan pronto", explicó un hombre que mantiene la idea de dar una solidez a la entidad a través del trabajo con la base. "



Tenemos atletas mayores que deciden sumarse al club pero lo que más nos interesa es la cantera. Los niños serán los que nos darán un futuro. En dos años podemos tener un gran equipo de cadetes", manifestó el técnico. "Ver a un chaval que lleva solo dos años entrenando en un campeonato de España es algo que no esperábamos", añadió en el mismo sentido.