Maki: "Tenemos equipo para luchar por el título de campeón"

Carlos Maceira "Maki" forma parte del Irmandinhos desde sus primeros pasos. A punto de cumplir 39 años, el estradense sigue aportando su granito de arena para ayudar al club tanto dentro como fuera del campo. Mañana será uno de los que más disfrute de la final con la Liga Gallega en juego.

Mañana a partir de las 20.30 horas el estadio Manuel Regueiro de A Estrada acoge un cara a cara entre los Irmandinhos y el Estrela Vermelha de Santiago. En juego está el vencedor de la Liga Gallega, un campeonato que en su formato actual siempre han ganado los compostelanos. Los estradenses tienen esta temporada una ocasión única de acabar con su hegemonía.



- ¿Cómo ve la temporada que están realizando?



- La temporada va bien. Nos queda un partido importante, en el que está en juego en campeonato. Hay tres equipos que tienen opciones de llevarse el título.



- ¿Esperaban estar ahí luchando por el campeonato?



- Sí, los últimos años siempre estuvimos ahí, luchando en la segunda o tercera plaza. Nos faltó siempre un punto más para ser campeones. Este año tenemos una buena oportunidad. Llegamos todos a la última jornada con los mismos puntos pero tenemos la ventaja de que dependemos de nosotros mismos. Si ganamos este partido seremos campeones pero si gana Estrela serán ellos los campeones, de nuevo, porque ganaron tres años consecutivos. Si empatamos la liga sería para Fillos de Breogán.



- Se miden sin embargo al rival a batir en la Liga Gallega.



- Sin duda, es el rival a batir. Será un partido muy intenso, y muy igualado. Se va a decidir por puntos de campo y por quien tenga mejor acierto. La diferencia va a ser mínima. El que gane lo hará por la mínima. Ellos son un rival fuerte y nosotros solo tenemos la baja de Pablo Durán. Creo que tenemos equipo para luchar por el título.



- ¿Considera que dieron un paso adelante esta temporada con respecto a temporadas anteriores?



- Sí, porque la base de este equipo se mantiene casi desde el principio y a ella se han ido sumando poco a poco refuerzos muy buenos. Ahora mismo estamos muy compenetrados y también estamos mejor físicamente que otros años. Eso se termina notando en los resultados.



- Ustedes van mejorando pero también aumenta el nivel del fútbol gaélico gallego.



- Sube año tras año. Todos los equipos suben una marcha cada temporada y además van surgiendo equipos nuevos, que aportan cosas nuevas. La gente está muy fuerte, tanto técnica como físicamente.



- Lleva usted en los Irmandinhos desde el primer día, ¿cómo está viviendo esta aventura?



- Con mucha ilusión. La verdad es que ganar el Trofeo Garañón, jugando contra un equipos irlandés, nos dio una motivación extra. El primer año éramos cuatro amigos. Ahora seguimos siendo cuatro amigos pero con mejor físico. Ahora conocemos mejor las normas. Al principio también era todo "carallada" pero ahora somos más competitivos. Creo que tenemos un par de marchas más. A nivel de club también fuimos aprendiendo cosas. Tomamos referencias de otros clubes, especialmente de los irlandeses. Estamos todos creciendo y aprendiendo. Esto necesita sin embargo mucho trabajo. La directiva trabajó muchísimo para que esto no quede en el aire. Son horas de vida que le dedican a esto.



- Consiguieron lo más complicado, sacar de la nada un club y consolidarlo.



- Es cierto. Al principio creo que la mayor parte estábamos aquí por el tercer tiempo. Tras cinco años casi me puedo considerar un deportista.



- Ahora lo difícil será mantener todo eso.



- No será fácil. Necesitamos a gente joven. Algunos llevamos ahí muchos años y ya tenemos que ir pensando en la retirada. Necesitamos un relevo pero de gente de veinte años, no de treinta. Animo a la gente joven a que prueben. Todos los que lo hacen suelen quedarse. Son todos bien recibidos.



- A nivel personal, ¿sigue disfrutando?



- Sigo disfrutando y creo que más que al principio. Con los años vas aprendiendo cosas y eso te permite disfrutar de otra manera, y también de los éxitos. Luego vas adquiriendo otro rol, enseñando a otros que empiezan detrás tuya. Les vas aconsejando a coger el balón, como pasar... No llevamos muchos años en este deporte pero se podría decir que somos veteranos. Seguimos aprendiendo pero ya podemos enseñar cosas a los jóvenes.



- ¿Piensa ya en la retirada o todavía tiene cuerda para rato?



- Algo de cuerda siempre queda. La retirada es algo que está ahí. En el equipo hay gente que estamos en torno a los 39 como Lupo, Peter o yo que nos vamos haciendo mayores. En este momento empiezas a pensar en ir dejándole el sitio en el primer equipo a gente más joven.