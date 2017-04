Dos equipos para un único objetivo

La sección cadete del Balonmán Lalín tiene este fin de semana dos citas importantes. Tanto el equipo femenino como el masculino disputan la fase final de sus respectivas ligas gallegas, que tendrán lugar en O Porriño y Vigo, respectivamente. Un año más, la base rojinegra ha demostrado su buen estado de forma, y ambas escuadras se verán las caras ante algunos de los mejores conjuntos de Galicia.



El Coreti femenino que entrena Budi tiene un difícil compromiso de viernes a domingo en el Pabellón Municipal de O Porriño. El conjunto dezano juega con Seis do Nadal, Camariñas y Porriño una fase de mucho nivel. El propio Budi indicaba ayer que su equipo "es de los mejores jugando", pero también subrayó que el rendimiento de sus pupilas será una incógnita hasta que dé comienzo el torneo. El Coreti cadete arrancará mañana, a partir de las 18.30 horas, su participación en la fase porriñesa enfrentándose al Seis do Nadal del barrio vigués de Coia. La segunda cita de la fase para las del Arena será en la mañana del sábado, con un partido frente al Camariñas, que dará comienzo a las 12.00 horas. También a mediodía, pero esta vez del domingo, tendrá lugar el último encuentro del Coreti, que tendrá enfrente a las anfitrionas de A Louriña. La buena noticia para las cadetes rojinegras es la satisfactoria recuperación de su portera Tania, recientemente operada con éxito de apendicitis. El resto del plantel está compuesto por Alba, Ana, Bea, Celia, Claudia, Lucía, María, Paula, Raquel, Sandra, Sara y Uxía.



Por su parte, el Clínica Deza cadete masculino de Diogo también se desplaza este fin de semana al sur de la provincia para intentar ganar el título autonómico. El equipo rojinegro disputa a partir de mañana en el Pabellón de O Loureiro de Carballal, en las afueras de Vigo, un playoff donde le esperan el Cisne Balonmán, el OAR Coruña, y por supuesto los locales del Carballal. El técnico lalinista se lamentaba ayer de ser "un equipo corto para tres días intensos de competición, por lo que habrá que dosificar las fuerzas". Diogo tiene claro que empezar con buen pie la fase es crucial si se quiere tener opciones de algo importante. "El primer partido es importante para ver cómo entras en la competición", explicó el responsable de un equipo también llega a la cita con vitola de serio aspirante a hacerse con el título y clasificarse para el campeonato nacional, para el que ya se ha clasificado el Seis do Nadal-Coia por ser el primero en la liga regular.



En el caso de los cadetes del Clínica Deza, mañana arrancarán el torneo en la parroquia de Cabral, a partir de las 18.00 horas, disputando el partido inaugural delante del Cisne Balonmán. El sábado la cita será a las 16.30 horas delante del OAR Coruña, y en la última jornada los de Lalín cerrarán el calendario jugando con los anfitriones del Carballal a partir de las 12.30 horas en la pista de O Loureiro.



Finalmente, la expedición del Clínica Deza que viaja mañana a Vigo estará formada por Rodrigo, Diego Carrón, Diego Méndez, Isaac, Couso, Santi Peña, Diego Gil, Cristian Expósito, Roi Sierra, Brais González, Juan Lago, Pablo, Javi Azurmendi y Alberto. Todos ellos intentarán imponer su juego combinativo durante los tres días del playoff para meterse en la fase estatal donde esperan los mejores de su categoría del balonmano español.