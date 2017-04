El Atletismo A Estrada participa en la segunda jornada del plan Xogade

El Atletismo A Estrada disputó el pasado fin de semana la segunda jornada del plan Xogade escolar en pista. Fue el sábado en Balaídos para los infantiles y el domingo en Pontevedra para los alevines. También corrieron el XXX Reconquista-Trofeo Antonio Fernández, con el que acudieron con los cadetes el sábado por la tarde en Balaídos. Aprovecharon, al igual que la semana pasada, para debutar en nuevas pruebas y disciplinas, buscar nuevas sensaciones y disfrutar de las diferentes especialidades del atletismo.

Arrancaron con los alevines y las pruebas de velocidad. Eva Gil corrió los 80ml en un tiempo de 12.52 segundos; en los 150ml masculinos se impuso en su serie Semahegn Alonso con un tiempo de 21.45 segundos mientras que Roi Diéguez lo hizo en 25.98. Los 150ml femeninos vieron cómo Sonia RIvadulla lograba el 2do mejor crono de la jornada con 22.21 segundos, Ingrid Sande completó su serie de velocidad en 24.53, Laura Carracedo en 24.99 mientras que Eva Gil lo hizo en 25.24 segundos.

En las carreras de medio fondo corrieron los 500 ml. Semahegn Alonso fue el 2do mejor crono en este día con un tiempo de 1:22.29 y lo acompañó Roi Diéguez con 1:41.10 (MMP); los 1.000 ml vieron la enorme progresión deportiva de Hugo Baloira en estos últimos meses, llegando ya a completar esta distancia en 3:33.25, su mejor marca hasta la fecha. Debutó Sergio Prieto como infantil en los 3.000 ml sobre la pista, una carrera que corrió solo desde el inicio y en la que pecaron de miedo a pinchar, con un tiempo de11:30.29. Martín Ruibal fue el 3er mejor crono de la jornada en los 80 metros vallas con un tiempo de 15.91 segundos (MMP). Quiso también debutar el polivalente deportista en el lanzamiento de disco. Consiguió lanzar el artefacto de 800 gramos hasta los 16,27 metros en su mejor intento.

Debutaron también las féminas, pero esta vez en los 1.000 metros obstáculos. Lo hicieron de diez en su primera comparecencia del salto a la ría con la victoria de Laura Carracedo con un fantástico tiempo de 3:44.49, un no menos meritorio 3:58.17 y los 4:09.62 de Ingrid Sande. Esta última fue la que técnicamente mejor pasó la ría y los obstáculos de todas ellas.

En el salto de longitud femenino, la mejor infantil del club fue Sonia Rivadulla con un mejor salto de 3,80 metros y su mejor marca personal en dicha disciplina, 3,52 metros para Ingrid Sande, 3,26 metros para Eva Gil y 2,88 metros para Laura Carracedo.

El resumen de los infantiles finaliza con el debut de todos los chicos en el lanzamiento de jabalina, 500 gr, el mejor de todos ellos fue Martín Ruibal con un mejor lanzamiento de 19,04 metros, 16,69 metros para Semahegn Alonso, 10,68 metros para Sergio Prieto y 9,01 metros para Roi Diéguez.

Ya en jornada de tarde, y en las mismas pistas de Balaídos, la "XXX Reconquista - Trofeo Antonio Fernández", acogió a varios de los cadetes del club. Debut de Rodrigo Brey en los 100 ml con un buen registro de 13.89 segundos, buena actuación que completó con un luchado 600 ml. Finalizó su serie como 4to en 1:43.33, rebajando unos segundos su marca personal.

No menos luchado fueron los 100 ml de Efi Prieto. La joven velocista venció en la segunda de las series con 13.40 segundos, lo que también significa su mejor marca personal, además de ser la 5ta mejor atleta femenina entre las absolutas en los 100 ml de la jornada, y la 1ra de las cadetes. Participó también en el salto de longitud, realizando un concurso muy equilibrado en todos sus intentos, consiguiendo colarse entre las mejores marcas para acceder a la final/mejora, para quedarse con 4,59 metros, a escasos cm de su mejor salto. Los 600 ml cadete femenino no dejaron la mejor versión de las estradenses. Carolina RIvadulla terminó 2da con 1:48.29, Noa Prieto completó los 600ml en 1:56.76 y Medhanit Penas en 1:56.82. Por último vivieron los 3.000 ml absolutos, una carrera en la que la cadete Antía Prieto se metió en la cabeza de la misma desde el inicio. No supo guardar fuerzas y se le acabó haciendo un poco larga. Paró el crono en 11:15.41.

El domingo las protagonistas del club fueron las alevines Celia Portela y Zoe Prieto, ambas corrieron los 500 ml, y ambas consiguieron mejorar sus marcas en la distancia; Celia lo hizo en casi 8 segundos completando la prueba en 1:42.36, mientras que Zoe lo hizo en 3 segundos, parando el crono en 1:56.91.

Volvió a realizar el concurso de salto de altura Celia Portela, aunque esta vez se quedaría en 1,00 metro, consiguiendo salvar todos los listones anteriores hasta fallar en el 1,05. Por su parte Zoe Prieto realizó su debut en el lanzamiento de jabalina. Buen concurso el de la alevín con un mejor lanzamiento de 10,77 metros, siendo la 3ra mejor marca de la jornada.

El domingo, los absolutos del club acudieron a Vigo a correr la Media Maratón Gran Bahía "Vig-Bay", con 21 km y 97 metros que se hicieron largos por el calor que hizo acto de presencia tras unos días de mal clima. El primer representante del club en llegar a meta fue Javi Miranda en un tiempo de 1:21:39 y el 135 hombre en llegar a meta, lo siguieron Manuel Rey con 1:27:04, Suso López con 1:27:40, Ángel Vázquez con 1:28:14, Manuel Silva con 1:32:16, Natalia Seoane con 1:43:44 (95 mujer en meta) y Suso Flores con 1:44:06.