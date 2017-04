R. Barcala: "Le dedicamos el ascenso a nuestra gran afición"

El Nucamsa Basketdeza peleará por el título de liga después de conseguir de manera heroica el ascenso de categoría el domingo en la pista del Tecven Padrón. Los de Lalín completaron de la mejor manera posible una temporada histórica en la que han conseguido, además, que en la cabecera comarcal dezana se vuelva a hablar de baloncesto. Ramón Barcala es el técnico del primer equipo y un hombre que ayer todavía saboreaba las mieles del triunfo.

El entrenador del Nucamsa Basketdeza se mostraba ayer satisfecho con lo conseguido por sus pupilos en la fase de ascenso.



- ¿Se esperaba la proeza de sus jugadores en tierras padronesas?



- No me esperaba ese resultado. Sí sabía que podíamos ganar, pero tampoco me esperaba que ellos cogieran la ventaja de 18 puntos.



- ¿Dónde estuvo la clave de la remontada final del Nucamsa?



- Yo creo que la clave estuvo en el cambio de la defensa durante la segunda parte Estuvimos defendiendo toda la primera parte en individual porque éramos más rápidos que ellos, pero ellos todo lo que sacaban o era canasta o era falta personal con tiro libre. Al final de la primera parte llegamos con 46 puntos, de los que 23 eran de tiros libres. En la segunda parte cambiamos a una defensa en zona, no hubo tantas faltas, pudimos correr más y fuimos remontando hasta que acabamos ganando.



- ¿Hasta qué punto resultó crucial el apoyo de la afición?



- Eso fue tremendo porque el bus que fletamos para ir hasta allá se llenó por completo, además de otra gente que se desplazó en coches particulares. Pienso que al final estuvieron en las gradas un centenar de personas, con bombos y un ambiente muy bonito. De hecho, lo tengo grabado y es digno de ver. El ascenso se lo dedicamos a nuestra gran afición que nos apoyó durante toda la temporada. Lo cierto es que cada vez hay más gente que le gusta el baloncesto, y no sólo practicarlo si no verlo también en el pabellón en los fines de semana.



- ¿Conocen ya la sede definitiva en la que tendrán que pelear por el título frente al La Salle?



- Acabo de estar con gente de la federación, y resulta que las dos finales se jugarán en el mismo pabellón. Lo que pasa es que aún no se sabe si será en el pabellón de La Salle o en el del Bosco. Se quiere concentrar a mucha gente para ver las finales y por eso no se decidió aún la pista definitiva.



- ¿Habrá que remodelar mucho el equipo para mantener la nueva categoría de Tercera A?



- Se mantendrán piezas en el equipo, también hablaré con amigos que son fundamentales y que para el año que viene hacen mucha falta. El plan a nivel club es que el año que viene se pueda crear un equipo para mantenerse entre veteranos, los júnior que suban y alguno más. Lo ideal sería consolidarse el año que viene en la nueva categoría para intentar el salto de ascender de nuevo al siguiente.