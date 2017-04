El Estudiantil regresa a la Copa tras el empate ante el Betanzos

El Agrupación Estudiantil regresa esta noche a la competición para disputar los octavos de final del Grupo de Pontevedra de la Copa Deputación. Los de Gelucho visitan, a partir de las 21.15 horas, al Club Deportivo Portas en busca de su pase a la siguiente ronda tras ceder un empate el domingo en casa delante del Betanzos. "Hicimos un partido normal, no de los mejores, contra un rival muy bien organizado ofensivamente", recordaba ayer Gelucho sobre el duelo ante los coruñeses. El técnico reconoció que los cambios introducidos en la segunda mitad contra los betanceiros para conseguir más velocidad en los suyos no dieron los frutos deseados y subrayó que "hubo dos jugadas claves, una en la que Iker rebasó al portero y éste le dio con la mano fuera del área, y balón de Juanín al palo", que pudieron decantar de manera definitiva el encuentro, pero una quedó sin pitar y en la otra el balón no quiso entrar. Los de Loimil parten como favoritos en la eliminatoria de esta noche.