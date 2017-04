Elena Andreu triunfa en la Lombardía

Gran fin de semana del bádminton estradense lejos de nuestras fronteras. Los jugadores del Club Bádminton A Estrada brillaron a gran altura en las citas de Milán y Eslovenia en las que participaron. En total, tres metales fue el botín de los deportistas del CB A Estrada en dos competiciones donde se vieron las caras con algunos de los mejores de su categoría del mundo. Destacaron las actuaciones de Elena Andreu en tierras lombardas y de Miguel Sanluis en el este continental con la selección española.



"A veces, de repente, llegan varias alegrías juntas y hay que disfrutarlas por otros torneos que no han ido tan bien o que vendrán, ya que la línea del éxito o fracaso es muy delgada, pero el trabajo del día a día de los chicos estaba siendo bueno y podía pasar", señaló el técnico Rafa Vázquez a su regreso de la competición milanesa. En Italia, la plata fue para Elena Andreu que realizó un gran Torneo Internacional Júnior de Milán, donde su compañera Ana Carbón alcanzó los cuartos de final después de, también, firmar una muy buena actuación. Vázquez también destacó el buen nivel demostrado del resto de jugadores españoles en una competición de un muy algo nivel.



Por otro lado, en Eslovenia y con la selección nacional Sub 17, el estradense Miguel Sanluis conquistó la medalla de oro en dobles masculino y bronce en individual y por equipos, donde el oro fue también para el madrileño Tomás Toledano y de las asturianas Ruth Veiguela y Laura Solís en dobles femeninos. El combinado nacional volvió a demostrar el buen estado de forma que atraviesa midiéndose a algunos de los mejores de su categoría en una Nations Future Cup que se consolida como uno de los grandes referentes del bádminton de base del continente.



Máster Nacional



En otro orden de cosas, Rafa Vázquez también quiso ayer destacar a los representantes gallegos en el Máster Nacional Sub 13-17 de Medina del Campo, donde los oros fueron para Lucía Rodríguez en individual y dobles mixto Sub 13, Martín Barbado y Sergio Vidal en dobles masculino sub 17y Enrique Rodríguez en individual masculino sub 17, además del buen trabajo de Antonio Iglesias y Gabi. "Creo que es un buen momento para agradecer a la Federación Gallega, con Rodrigo Sanjurjo a la cabeza, por su trabajo con los jugadores, clubes y entrenadores, y también me gustaría dar las gracias por el apoyo de la grada durante el torneo", concluyó un exultante Rafa Vázquez a su regreso del productivo viaje a Italia con Ana Carbón y Elena Andreu, triunfadoras de la cita.