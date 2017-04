El Estudiantil recupera a Carabán frente al Betanzos

Agrupación Estudiantil y Club Deportivo Estradense juegan esta tarde como locales con la misión de seguir mirando hacia arriba en la tabla. Los de Gelucho se miden a partir de las 18.15 horas al Betanzos en San Martiño en un duelo donde esperan pasar página de su derrota en Laracha. "El rival es ordenado y trabajado, pero tenemos que hacer un partido serio, y podemos ganar si estamos a nuestro nivel habitual", aseguró ayer Gelucho. El técnico de los de Loimil pierde a Matelo por una lesión en el pie, pero recupera a Carabán después de cumplir con su ciclo de tarjetas.



Por su parte, el Estradense de Javi Touriño está obligado a ganar hoy, a las 18.00 horas, en el Novo Municipal, si quiere estar entre los mejores del Grupo Sur. Cinco serán las bajas de los rojillos (Vicente, Arnejo, Buchi, Rafa y Makelele) para un partido que "hay que ganar sí o sí porque no nos podemos permitir el lujo de no sumar los 3 puntos, aunque sería mejor no enfrentarnos a un equipo que se juega tanto", indicó Touriño que, sin embargo, subraya que "tenemos claro el objetivo" en el seno de un Estradense conjurado para continuar peleando por los puestos de privilegio.



Primera Autonómica



En otro orden de cosas, hoy se disputa la jornada 29 del Grupo 2 de la Primera Autonómica con los siguientes duelos: Silleda-Unión (16.30 horas), CD Lalín-SD Piloño (17.00 horas), Val do Ulla-Dumbría (17.30 horas) y Agolada-Esclavitud (17.30 horas).