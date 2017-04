Sanluis consigue el bronce con España en la Nations Future Cup de Eslovenia

El Club Bádminton A Estrada está viviendo una semana muy internacional. Por un lado, Miguel Sanluis disputó la Nations Future Cup con la selección española, evento que se tuvo lugar en Podcetrtek (Eslovenia). Por otra parte, Ana Carbón y Elena Andreu se desplazaron a Milán para disputar el internacional de Italia Júnior. Para cerrar el fin de semana, los estradenses Alejandro Fernández y Javier Pereira disputarán el máster Sub 13-17 de Medina del Campo.



La selección sub-17 se colgó la medalla de bronce en la Nations Future Cup que se jugó en Eslovenia entre el jueves y viernes. Tras una primera fase solvente, en semifinales no se consiguió el pase a la final y en la lucha por el bronce se consiguió alcanzar posiciones de podio. Entre los diez elegidos por la Selección Española para esta competición se encontraba el estadense Miguel Sanluis, quien terminó firmando una buena actuación personal.



El jugador del C.B. A Estrada contribuyó a la medalla de bronce ganando dos de los tres partidos que disputó a lo largo del torneo. Contra Eslovaquia ganó su duelo ante Viliam Turcsanyi en dos sets (21-17 21-8). Contra Bélgica, en un duelo intrascendente al tener asegurado el pase a semifinales, cayó ante Senne Houthoofd en dos sets. Sanluis no fue elegido para el enfrentamiento de semifinales en el que España perdió contra Suiza en un ajustado 2-3 pero sí para la lucha por el tercer y cuarto puesto. En este caso disputó el dobles junto a Joan Monroy, consiguiendo una disputada victoria a tres sets ante los belgas.



Por su parte, Andreu y Carbón se desplazaron hasta Milán con el entrenador Rafa Vázquez para disputar el Internacional de Italia. Sus partidos comenzaron en la jornada de ayer. Por la mañana Andreu venció con autoridad a la rusa Alina Busygina y Carbón lo hizo en tres sets ante la eslovena Lisa Montiege. En dobles, pasaron a cuartos por la lesión de una rival. Por la tarde, Carbón se midió a la sueca Nathalie Wang y Andreu a la moldava Vlada Gynga. La primera ganó en tres sets y la segunda lo hizo en dos.