El Mimela busca la sorpresa en la visita del líder Culleredo

El Pastelería Mimela A Estrada inicia la segunda vuelta de la fase por el ascenso recibiendo en el multiusos estradense al Culleredo a partir de las 18.00 horas. Los rojillos aguardan romper la mala racha que llevan en esta segunda fase de la competición, con cuatro derrotas en cuatro partidos. Ocupan por ello la última posición entre los ocho mejores de la liga nacional. En esta ocasión los estradenses reciben a un Culleredo que tiene ya pie y medio en EBA. Son líderes con ocho victorias y dos derrotas en su cuenta, con dos triunfos de ventaja sobre sus perseguidores.



"Va a ser un partido muy bonito ante uno de los mejores rivales de la categoría y que está muy próximo a EBA. Allí perdimos de seis en un partido en el que estuvimos cerca. En esta ocasión intentaremos competir al máximo de nuevo para buscar ese escenario en el que podemos ganar", afirmó el técnico David González, quien tiene la baja de Panchito por sanción y de Carra por lesión.



El técnico reconoció que su equipo mantiene la moral alta a pesar de las últimas cuatro derrotas y destacó que su equipo es muy fuerte en ese sentido. González sí lamentó esta mala racha. "Cuando nos clasificamos para la fase la directiva, la afición y la prensa nos abrazaron pero yo no estoy contento con eso. Para mí no disputar la siguiente fase es un fracaso y estoy fastidiado. Me gustaría estar ahí y que los jugadores lo disfrutasen. Esa es mi mentalidad y me siento responsable de no estar entre los cinco primeros. Mientras tengamos alguna opción, aunque sea remota, yo lo seguiré intentando y no voy a permitir que nadie baje los brazos", manifestó el entrenador estradense. "Por este motivo y por esta sensación personal que tengo no me siento a gusto con la enhorabuena y todo a pesar de que reconozco que el club está a su máximo nivel".