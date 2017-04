El Lalinense se examina en Chapela

Nueva "final" para el Embutidos Lalinense Balonmán Lalín. El conjunto del Arena viaja hoy hasta Redondela para vérselas delante de un rival directo en la pelea por la fase de ascenso. Como sucedió la jornada anterior, también esta tarde los de Milucho estarán pendientes de lo que hagan el Construcciones Castro Balonmano Porriño en Lavadores, y el líder Xiria en la visita del Saeplast Cañiza para conocer sus verdaderas opciones al término de la jornada 26. Sea como fuere, el Lalinense tiene que seguir sumando de dos en dos, si quiere mantener posibilidades de jugar la próxima promoción. Y eso es algo que no hace falta repetir en el vestuario rojinegro, puesto que el propio Milucho reiteraba ayer que lo que toca es "ganar mañana (por hoy) y no ver más allá". Vencer, pues, a domicilio al Rodosa Chapela es una condición indispensable para seguir en la pugna por conseguir algo grande esta campaña.



En lo estrictamente deportivo, el Lalinense pierde esta tarde a Losón por motivos laborales, mientras que tanto Roberto Álvarez como Porto serán duda por lesión, aunque todo indica que viajarán con el equipo. El resto del plantel estará a disposición del técnico para disputar un encuentro "complicado en el que puede pasar de todo", según Milucho. En este sentido, el entrenador visitante espera un partido intenso frente a un equipo que "aunque perdió efectivos, está ahí arriba porque tienen un gran ataque, con jugadores expertos, y que saben lo que hacen", puntualizó el entrenador del Lalinense. Así las cosas, la clave para conseguir hoy algo positivo en el Municipal de Chapela pasa por "imponer un ritmo alto de partido porque ellos a veces juegan con dos pivotes, y donde defender también será importante para garantizar ataques con continuidad", concluyó el técnico del conjunto del Arena.



Por lo que respecta a la base del Balonmán Lalín, sólo cuatro equipos jugarán hoy y mañana como locales en el multiusos de la localidad. Esta mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar un doble enfrentamiento entre el Monfefaro Electricidad benjamín y el Coreti benjamín femenino ante sendos equipos del Bueu Atlético, el Cuarto A y el Primero A, respectivamente. A las 12.00 horas, está previsto el duelo entre el Portadeza benjamín masculino y el Bueu de Segundo A. Mañana, los Coreti infantil femenino (10.15 horas) y el cadete femenino (11.15 horas) se verán las caras ante dos equipos del Seis do Nadal de Vigo.