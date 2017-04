El A Estrada defiende el liderato en Lugo

El Mimela-Inversia A Estrada Futsal visita hoy a partir de las 20.00 horas el pabellón de deportes de Lugo para medirse al Ribeira en la antepenúltima jornada de liga. Los estradenses necesitan una victoria que les permita mantenerse en el liderato y que no les haga depender del partido que juega su perseguidor, el Pazos de Borbén, en Bueu. Buena parte de sus opciones de ser campeones pasan por superar a un rival que llega a este choque en un buen momento de forma y que ocupa la cuarta posición. Marcos Sesar no podrá contar con el lesionado Kinso.



"Es una auténtica final. No hay otra forma de enfocarlo. Vamos a enfrentarnos a un rival que siempre es complicado y que cuenta con jugadores con experiencia en categorías superiores, pero que además está en un buen momento. Sabemos sin embargo que solo nos vale la victoria. No podemos volver con otro resultado que no sea ese", manifestó el entrenador.



Por otra parte, la Selección Gallega ha convocado a los jugadores del A Estrada Futsal Tojo y Moro para un entrenamiento que tienen previsto llevar a cabo la próxima semana.