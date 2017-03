Areas, Arenteiro y Sanxenxo apelan contra la resolución del "Caso Firi"

Cultural Areas y Arenteiro han presentado una reclamación ante el comité de apelación de la Federación Gallega de Fútbol por la resolución que se dictó la semana pasada en la que daban por ganado al Estradense su partido contra el Sanxenxo por la alineación indebida de su jugador Firi, un encuentro que había finalizado en empate sin goles. Esto implica que el primer y segundo clasificado de la Preferente Autonómica Sur presentan una apelación por un partido en el que no jugaron. Su meta es que el Estradense no sume dos puntos importantes en la lucha por el ascenso a Tercera.



A estas apelaciones hay que sumar también la que está preparando el propio Sanxenxo, quien ha dejado el caso en manos de sus servicios jurídicos. Desde el club difundieron ayer un comunicado en el que dejaban claras sus intenciones de apelar la alineación indebida de su jugador Firi. "Estamos tomando las medidas pertinentes sobre la reclamación presentada por el Club Deportivo Estradense de alineación indebida del partido disputado en la jornada 28 en Baltar de arriba. Dicha reclamación la lleva a cabo los servicios jurídicos contratados por la entidad, los cuales están apurando los plazos concedidos para presentarla. Aportaremos todas las pruebas y documentación que creemos que son necesarias para defender los intereses de nuestro club, que bajo nuestra opinión fueron vulnerados con la resolución tomada por el comité de competición.A su vez entendemos y comprendemos los recursos presentados por el club deportivo Areas y club deportivo Arenteiro", explican.



Por su parte, desde el club estradense mantuvieron ayer su total confianza en su argumentación por la alineación indebida de Firi. Desde la entidad rojilla explicaron que tanto Arenteiro como Areas han alegado que el delegado de la federación en Pontevedra comunicó al Sanxenxo que podía jugar, por lo que consideran que su alineación fue correcta. El Estradense entiende sin embargo que el desconocimiento de la norma no exime de cumplirla, por lo que tenían que cumplir los plazos para recibir el alta médica para poder jugar el choque independientemente de lo que les dijese el delegado.



Desde el club apuntaron que mantendrán su misma línea de argumentación y señalaron que las apelaciones presentadas son "reclamar por reclamar".