Moro: "Nos pueden ganar en experiencia pero no en ilusión"

- ¿Cómo ve la temporada que están realizando hasta el momento en el Coto Ferreiro?



- La temporada de momento va bien. Llegamos a las últimas tres jornadas dependiendo de nosotros mismos. Eso es lo que queríamos antes de empezar la temporada. Nos quedan tres partidos en los que todo puede pasar.



- ¿Ha cambiado algo esta temporada con respecto a las anteriores, en las que se quedaron a las puertas del título?



- Puede que tengamos un poco más de experiencia pero seguimos siendo un equipo joven. Otros equipos nos pueden ganar en experiencia pero en ilusión no nos puede ganar nadie en esta liga.



- ¿Cómo ve los tres partidos que les quedan?



- Todos los partidos son difíciles y más a final de temporada, cuando todos se juegan algo. La gente está además nerviosa e impaciente pero llevamos una racha muy buena. Confío en el equipo. Este año no se nos puede escapar.



- Mantiene esta temporada su idilio con el gol.



- Marcar goles es lo de menos, lo que me importa es ganar. Firmo marcar menos y que ganemos.