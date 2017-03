España convoca a Cristóbal Dios para el Campeonato de Europa de Dinamarca

El estradense Cristóbal Dios ha sido convocado por la Selección Española para participar en el Campeonato de Europa de Triatlón de Media Distancia que tendrá lugar el día 10 de junio en Dinamarca. El triatleta del Tripentas de Lugo es uno de los tres elegidos por los seleccionadores a nivel nacional. Dios reconoció que este campeonato europeo será la competición más importante que ha corrido hasta el momento en su vida deportiva y mostró su alegría por poder participar por primera vez en una carrera en las filas la selección española.



Según explicó ayer el estradense, esta selección se realizó siguiendo criterios técnicos y no por resultados. "Se asignaron tres plazas en función del criterio de los técnicos nacionales. En otras ocasiones va directamente el campeón nacional o el campeón de una competición pero en este caso decidían los entrenadores y ya me notificaron que soy uno de los elegidos. Todavía no sé ni quienes son los otros dos", afirmó el deportista local.



Dios manifestó que la llamada de la selección para participar en una competición tan importante como este Europeo le hará modificar su planificación de entrenamientos y competiciones de los próximos dos meses. "Todo mi trabajo de los próximos dos meses irá enfocado a llegar en las mejores condiciones posibles a esa carrera, por lo que modificaré parte de mi planificación y también renunciaré a varias de las competiciones a las que tenía previsto acudir", manifestó el estradense. "El Europeo pasa ahora a ser mi principal objetivo. Me fastidia no poder acudir a algunas carreras a las que había quedado de ir pero es una de las pruebas más importantes del mundo para un triatleta de media distancia y debo hacerlo", añadió el mismo sentido. Dios no dudó en calificar esta carrera como la más importante que ha corrido a lo largo de su carrera. "Es algo con lo que no cuentas. Que te llamen y te digan que eres uno de los tres elegidos es muy importante", afirmó.



El triatleta del Tripentas de Lugo inicia ahora su preparación con el objetivo de ofrecer su mejor versión en una competición en la que tendrá que medirse a alguno de los mejores especialistas de Europa. "Todavía no sé la lista de participantes. En la carrera profesional suele haber treinta o cuarenta corredores. Siempre hay grandes nombres del triatlón europeo y mundial. Gente muy importante. Debo sin embargo olvidarme de eso y centrarme en hacer mi carrera", manifestó un hombre que emprenderá camino a Dinamarca el día 7 para conocer el recorrido en los días previos.



En su primer análisis al recorrido augura una competición muy rápida, que podría incluso llevar a los primeros a un tiempo en torno a las 3 horas y 38 minutos. "La natación es en un lago, así que habrá poca corriente. Según la altimetría, el recorrido en bicicleta es muy llano, así que iremos muy rápidos. Será importante salir bien del agua o sufriré para engancharme. Para acabar hay 21 kilómetros muy llanos carrera. Si no aparece el viento será un triatlón muy rápido", explicó el triatleta. Para intentar pelear entre los mejores, el estradense parte con el objetivo de mejorar su mejor tiempo personal, que está en los 3'58'' de Cíes el año pasado en un trazado más duro.



En cuanto a su planificación de carreras, mantiene su idea de participar el próximo mes en el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia que tendrá lugar en Pamplona y en el Campeonato Gallego.