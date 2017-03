Simón: "Estamos confiados en que este año ya nos toca"

- ¿Cómo valora la temporada que está realizando el A Estrada Futsal hasta el momento?



- Sobresaliente. Ahora intentaremos culminarla.



- ¿Cómo ve los tres partidos que les quedan por delante?



- A priori el partido más complicado que nos queda es el del próximo sábado. Si ganamos creo que tenemos mucho andado pero hay que jugarlos todos. No va a ser nada fácil.



- ¿Cree que los nervios les pueden jugar en contra después de tres años a las puertas?



- Viví esas temporadas desde fuera. Este año sin embargo estamos confiados en que tiene que ser esta vez. Estamos confiados en que este año ya nos toca.



- ¿Cómo está viviendo su primera y goleadora temporada en el equipo del Coto Ferreiro?



- Bien. Venía de un club en el que no estaba disfrutando de muchos minutos. Aposté por dar un paso atrás y me está saliendo bien. Estoy disfrutando de minutos y de la confianza del entrenador y los compañeros. En cuanto a los goles, eso fue lo que me pidió el entrenador cuando fiché e intento cumplir con esa tarea.